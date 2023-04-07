مصطفى بكري: مصر والسعودية ركيزتان أساسيتان في العلاقات العربية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه ليس هناك تباين بيننا وبين اشقائنا في السعوية، معلقا “طوال الوقت العلاقات المصرية السعودية راسخة مهما تباينت وجهات النظر”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار، عبر فضائية ”صدى البلد"، أنمصر والسعودية ركيزتان أساسيتان في العلاقات العربية و طول عمرنا واقفين مع بعض".

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن بعض الخلافات المصطنعة لا تساوي أي قيمة، والقيادات في مصر والسعودية لديها كم كبير من الحكمة لتجاوز التحديات والأزمات التي تواجه بلدلينا وأمتنا العربية.

وعي كبير

وأشار مصطفى بكري إلى أن مصر والسعودية دولتان محورياتن يستطيعان تجاوز تلك الأزمات، منها عودة سوريا للجامعة العربية مما يدل على الوعي الكبير



