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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. لقطات صادمة لدهس شخص في الرياض وتحرك عاجل من الشرطة

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعد انتشار لقطات مصورة توثق لحظة دهس أحد الأشخاص في العاصمة الرياض.

وبحسب قناة "العربية"، ألقطت شرطة العاصمة السعودية، القبض على السائق الذي دهس أحد الأشخاص بسيارته أمام أحد المرافق التعليمية، مشيرةً إلى أنه تم ضبط شخص آخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بتوثيق الحادثة ونشرها عبر مواقع التواصل.

وقالت "العربية"، إن قوات الشرطة السعودية أوقفت الشخصين واتخذت معهما الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

عقوبة الدهس في السعودية

وفقًا للقانون في المملكة العربية السعودية يعاقب الشخص بالإعدام إذا دهس شخصًا آخر بشكل متعمد خاصة إذا ثبت تعاطيه المخدرات أو أخطأ خطأ جسيما نتج عنه ثلاث وفيات فأكثر.

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في حين أن جريمة دهس غير مقصودة في المملكة العربية السعودية يعاقب عليها بالإعدام، إلا أنه من الممكن أيضًا أن يكون عادة ما يكون هناك خطأ في حوادث المرور التي لا تقع فيها إصابات؛ لأن التحقيقات غالبًا ما يتم إجراؤها لإثبات أن المتهم في الحادث امتثل لتعليمات المرور وأن الخطأ كان من جانب الضحية وليس من جانب المتهم.

وعلى الرغم من أن الدهس غير المتعمد يعد جريمة، فإنه لا يعاقب عليه دائمًا بعقوبات شديدة. إذا تمت إدانة الشخص بارتكاب دهس غير مقصود، فإن العقوبة تعتمد على ما إذا كان السائق ينوي إيذاء أي شخص. في الحالات التي يكون فيها هذا صحيحًا، يمكن أن تكون العقوبة أشد من غيرها.

السعودية الشرطة السعودية الرياض المملكة العربية السعودية العاصمة الرياض

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