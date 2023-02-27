السعودية.. التعليم تطلق مبادرة "راصد" لمواجهة المخدرات

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق المبادرة التدريبية “راصد” لتمكين الموجهين والموجهات من مهارات الملاحظة، ودراسة عوامل الخطورة، لحماية الطلاب من الوقوع في تعاطي المخدرات.

وقالت التعليم السعودية في بيان، إن المبادرة تشتمل على إقامة ورش عمل ودورات تدريبية في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وأضافت أن ورش العمل تتضمن مهارات الرصد والملاحظة لحالات تعاطي المخدرات في المدارس والتعامل معها.

وأوضحت “التعليم السعودية” أن مبادرة “راصد” تستهدف مشاركة 100 مشرف ومشرفة توجيه طلابي خلال المرحلة الأولى، إلى جانب أكثر من 7 آلاف موجه طلابي وموجهة طلابية في المرحلة الثانية.