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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تستعد لموسم الحج 2023 .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

في الوقت الذي يترقب يه ملايين المسلمين موسم الحج أواخر يونيو المقبل، شرعت المملكة العربية السعودية في الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام  عبر مجموعة تدابير أمنية وفنية أعلنتها بهدف ضمان موسم حج آمن ومستقر لضيوف الرحمن.

وفي 10 فبراير الماضي، أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة عودة أعداد وأعمار الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مؤكدًا استعداد المملكة لاستضافة أكثر من مليوني حاج هذا الموسم.

ويوم 21 مايو الجاري، وصلت أولى طلائع الحجاج إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، يمثلون نحو 9 جنسيات آسيوية، فيما يبلغ عدد الرحلات المتوقع وصولها 67 رحلة، إيذاناً ببدء أعمال موسم الحج.

وأنهت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج.

وأكدّت اللجنة ضرورة تطبيق كل الاشتراطات، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها.

ثم رفعت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة من جاهزيتها على مستوى الكوادر البشرية والفنية، بما يتواءم مع حجم الرحلات المجدولة.

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خطوات أولى

وبدأت أولى الخطوات التي أعلنتها السعودية لاستقبال الحجاج، بمنع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح من الدخول إلى مكة المكرمة، وذلك مع قرب موسم الحج.

وفي مايو 2023، أكد الأمن العام السعودي في بيان له أن منع دخول مكة المكرمة للذي لا يتوفر لديه تصريح يأتي تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج؛ التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة.

واعتمدت الخطوط السعودية، وفقاً لتأكيدات الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة بها، عامر آل خشيل، في 4 مايو 2023، الخطة التنفيذية والتشغيلية لموسم الحج هذا العام، إضافة إلى تخصيص مليون و200 ألف مقعد للحجيج عبر ما يزيد على 176 طائرة.

وأعلن آل خشي" إطلاق خدمات "حج بلا حقيبة"، ضمن الخدمات الجديدة لتسهيل إجراءات الدخول، وغيرها من الخدمات.

وعملت وزارة الحج السعودية على توقيع اتفاقيات الحج مع 15 دولة إسلامية، ضمن الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج، وتسهيل قدوم ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتضمنت اتفاقيات الحج الموقعة في يناير الماضي، الحصص المُخصصة لكل دولة، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة للحجاج القادمين من تلك الدول، وأبرز الإجراءات المنظمة لشؤون الحج.

وشملت الاستعدادات السعودية استمرار تنفيذ المملكة مبادرة "طريق مكة"، لخدمة ضيوف الرحمن في 7 دول عربية وإسلامية، للعام الخامس على التوالي؛ هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنغلاديش، ولأول مرة في تركيا وساحل العاج.

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