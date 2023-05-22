بعنوان "أذّن بالناس".. «الحج والعمرة» تطلق شعارها لموسم حج 1444

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية - أمس - شعارها الإعلامي الموحد لموسم حج هذا العام 1444هـ تحت شعار "أذّن بالناس"، عبر حساباتها الخمسة عشر في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك انسجامًا مع النداء الرباني الذي وجهه المولى سبحانه وتعالى للخليل إبراهيم، ثم من بعده للنبي محمد، عليهما الصلاة والسلام، لإبلاغ المسلمين في أنحاء الأرض بحج بيته الحرام في مكة المكرمة.

أذن بالناس

وتهدف الحج والعمرة من الشعار إلى تأكيد قيمة المملكة في قيادة العالم الإسلامي، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتسليط الضوء على الجهود التي تقدمها وزارة الحج والعمرة للحجاج القادمين من كل فج عميق، وذلك عبر التعريف بالوزارة وأدوارها في قيادة الموسم وتنظيمه، فضلًا عن التثقيف بمناسك الحج وتوعية الحجاج بالخدمات والإجراءات والسلوكيات الصحيحة، في جميع المجالات بـ 14 لغة عالمية، لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وزيادة الامتثال بالأنظمة والتعليمات.

وتتناول كذلك في نهايتها دعوة ضيوف الرحمن إلى إبلاغ أقاربهم وأصدقائهم بتجربتهم الإثرائية الروحانية الفريدة، في حين تتضمن الهوية التي تستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة والحجاج القادمين إليها، 6 أنماط للمحتوى، تتنوع ما بين التعريفي، والتثقيفي، والتوعوي، والإخباري، بالإضافة إلى التفاعلي.

ويأتي إطلاق الهوية الإعلامية بالتزامن مع وصول أولى الرحلات الجوية لحجاج الخارج أمس، القادمة إلى مطاري الملك عبد العزيز بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

الجهود العلمية المعاصرة لمدافعة الغلو وتحقيق الوسطية

كما استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة المغربية الرباط، وزير الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الدكتور أحمد علي زاهر ، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمملكة المغرب الشقيقة تلبية للدعوة الموجهة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية للمشاركة في الندوة المشتركة بعنوان "الجهود العلمية المعاصرة لمدافعة الغلو وتحقيق الوسطية".

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مايتعلق بالشؤون الإسلامية .

حضر اللقاء من الجانب السعودي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، ومن الجانب المالديفي نائب الوزير شافع علي، ومدير إدارة الشؤون الإسلامية أحمد عديل .