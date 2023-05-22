عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 طاعات تعادل ثواب الحج لمن عجز عن زيارة بيت الله الحرام .. احرص عليها

الحج
الحج

يتساءل الكثيرون عن طاعات تعادل ثواب الحج، خاصة لمن عجز عن زيارة مكة المكرمة بسبب الأوضاع الاقتصادية.

أعمال تعدل ثواب الحج

وورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية سائل يقول: ليس لدي مال حتى أؤدي مناسك الحج ، فهل هناك أذكار أو صلوات أو تسابيح إذا فعلتها قامت مقام الحج وأنا في منزلي ؟

وقال الدكتور مجدي عاشور : الحج عبادة مخصوصة اشترط الشرع الشريف لوجوبها توفر الاستطاعة المالية والبدنية ، حيث قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا} [آل عمران: 97] ، فمن لم تتوفر لديه هذه الاستطاعة فلا حرج عليه ولا مطالبة .

وتابع: قرر الفقهاء أن الحج كغيره من العبادات المفروضة ليس هناك من الطاعات ما يقوم مقامه من حيث سقوط الفرضية، ومع ذلك فقد جاءت أحاديث صحيحة تدل على بعض الأذكار والكيفيات من العبادات التي تحصل ثواب الحج وأجره فقط، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ". قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : " تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ " .

وشدد : أن هذه الطاعات تعادل الحج في الثواب والجزاء لا في الإجزاء، فمن عملها يثاب ثواب الحج، ولكن لا يسقط عنه الحج المفروض؛ لأنه عبادة ليس لها بدل، وتستوي المرأة مع الرجل في هذا الأجر وإن صلت وحدها في بيتها .

أجد نفسي في تكرار العمرة فهل آثم على عدم الحج؟ علي جمعة يجيب

لو أول مرة تروح| تعرف على أركان العمرة خطوة بخطوة.. محظوراتها وأدعيتها المستحبة

ما هي الأشهر الحرم؟

والأشهر الحرم هي التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 36]. وهن: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.

وهذا التحديد وردت به الأخبار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» رواه البخاري.

الحج طاعات تعادل ثواب الحج ثواب الحج الدكتور مجدي عاشور أعمال تعدل ثواب الحج ما هي الأشهر الحرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

انزلوا اتأكدوا.. وزارة الزراعة للمواطنين: كيلو اللحمة البلدي بـ225 جنيها

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

لا أتمنى لهم الشر والأذى.. في غضبي أدعو على أولادي فهل يستجاب؟

أجد نفسي في تكرار العمرة فهل آثم على عدم الحج؟ علي جمعة يجيب

سر استجابة الدعوات في الليل .. وخير ما يقال قبل الفجر

مفتاح الغنى والفلاح.. 3 مكارم تجعلك تداوم على هذا الذكر ليلا

التوبة من الذنوب والمعاصي.. شروطها وما يقال لمحو آثار الماضي

صحة حديث والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا.. وهل يحريضنا على فعل الذنوب؟

هل يجوز أن أشترك أنا وصديقي في التضحية بشاة أو سُبع بقرة؟

الأزهر: احترام التنوع يسهم في تعزيز السلم والأمن العالميين

ترشيحاتنا

في السوبر الإفريقي والبطولة العربية.. كيف ورّط الأهلي والزمالك لجنة المسابقات؟

رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة تصدير الفائض من الكهرباء لأوروبا للجنة الطاقة

الصحة العالمية تصدم الجميع : الوباء المحتمل يقترب

الضرائب وحجم التبادل التجاري.. اتفاقيات اقتصادية جديدة بين مصر وعُمان ودعم الاستثمارات

مخضرم في الدبلوماسية.. بوتين يعين نائبًا جديدًا لوزير الخارجية الروسي

أخر التطورات في محطة زابوريجيا الأوكرانية.. تحذير خطير من وضع السلامة النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

فيديو

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ