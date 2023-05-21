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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لو أول مرة تروح| تعرف على أركان العمرة خطوة بخطوة.. محظوراتها وأدعيتها المستحبة

العمرة
العمرة

أركان العمرة بالترتيب خطوة بخطوة.. العمرة هي قيام الإنسان المسلم بزيارة بيت الله الحرام والطواف والسعى حول الكعبة، وهى من السنن المؤكدة التي أوصى بها النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم). 

ويكثر البحث عن أركان العمرة بالترتيب وكيف يؤدونها خطوة بخطوة، وعن محظورات الإحرام.

وتختلف العمرة عن الحج فى أنها غير مقيدة بتوقيت أو زمنا محددا، بل يمكن أداؤها في أي أوقات غير الأوقات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، أما الحج فله توقيت محدد خاص به، وعلى المسلم عند الذهاب لأداء العمرة أن يُكثر من ذكر الله تعالى ويدعو بما شرعه الله، وهناك الكثير من الأدعية التي تقال في العمرة.  

وإذا وصل المحرمُ بالحج أو العمرة إلى الحرم المكي -زاده اللّه شرفًا- استحبَّ له أن يقولَ: «اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُكَ وأمْنُكَ، فَحَرِّمنِي علىٰ النارِ، وأمِّنّي مِن عَذَابِكَ يَومَ تَبْعَثُ عِبادَكَ، وَاجْعَلْنِي مِن أولِيائِك وَأهْلِ طَاعَتِكَ»، ويدعو بما أحبّ.‏

وتتضمن مناسك العمرة 4 خطوات رئيسية:
1- الإحرام

2- الطواف

3- السعي

4- الحلق أو التقصير للتحلل من الإحرام

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أركان العمرة بالترتيب خطوة بخطوة 

1- الإحرام

أول وأهم مرحلة للدخول فعليا في أداء المناسك، ولكي يحرم الفرد للعمرة، يغتسل ويتطيب، ثم يلبس ثياب الإحرام، وهو عبارة عن إزارا ورداء أبيضين، ولا يظهر الكتف الأيمن إلا في طواف القدوم فقط، أما المرأة تلبس ما تشاء من الثياب بدون أي زينة، ثم يصلي ركعتين، وينوي الإحرام بالعمرة.

ثم يقول "لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ويرفع الرجل صورته بذلك، أما المرأة تقوله بقدر ما يسمع من بجانبها فقط، ثم يكثرون من التلبية، والذكر.

2- الطواف

إذا وصل المعتمر مكة، يدخل المسجد الحرام بقدمه اليمنى، ويبدأ الـ7 أشواط طواف حول الكعبة المشرفة بداية من الحجر الأسود، قائلا "بسم الله والله أكبر" وكلما مر عليه في كل شوط، وينتهي إليه، ويستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله إذا تيسر ذلك، ولا يزاحم عليه، أو يشير إليه من بعيد، ويذكر الله ويدعوه بما يشاء.

وإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإذا لم يتيسر له لا يزاحم عليه ولا يشير إليه، ويقول بينه وبين الحجر الأسود "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

وأثناء الطواف يقوم الرجل بفعل شيئين، الأول "الاضطباع" وهو إظهار الكتف الأيمن، والثاني "الرمل" وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطوات أثناء الأشواط الثلاثة الأولى، وفي الباقي يمشي كعادته.

وبعد الانتهاء من الطواف، يتقدم نحو مقام إبراهيم ويقرأ "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"، ثم يصلي خلفه ركعتين ويقرأ سورتي "الكافرون" و"الإخلاص" بعد الفاتحة، وإن لم يتيسر ففي أي مكان بالمسجد الحرام.

3- السعي

ثم يخرج المعتمر للسعي من باب الصفا ويصعد عليه مستقبلا الكعبة، ويقرأ "إن الصفا والمروة من شعائر الله..." إلى آخر الآية، ويرفع يديه بالدعاء ويحمد الله ويكبره، ويقول "لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، ويكررها ثلاث مرات، ولا حرج إن اقتصرت على أقل من ذلك.

ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا، فإذا بلغ العلمين الأخضرين يسرع في مشيه "الهرولة" وهذا للرجال فقط، ويمشي كعادته عند الوصول للعلم الثاني، ويكرر الأمر في كل شوط، ويصعد على المروة ويقول ما قاله على الصفا، ويحسب الشوط من الصفا إلى المروة والعكس يحسب شوطا آخر، ويقول في السعي ما تيسر من الذكر والدعاء أو قراءة القرآن.

4- الحلق أو التقصير للتحلل من الإحرام

فإذا أتم سعيه يحلق الرجل رأسه أو يقصر، وإن كانت إمرأة تقصر من أطراف شعرها قدر أنملة في جميع جهات الرأس.

وبذلك تمت العمرة ويحل من الإحرام كاملا وترفع المحظورات، وتحل له الملابس والطيب والنكاح، وغير ذلك.

زيارة المسجد النبوي الشريف

زيارة مسجد الرسول "صلى الله عليه وسلم" في المدينة المنورة ليس من الحج والعمرة، حيث يتوجه المعتمر إلى المدينة قبل أداء المناسك أو بعدها، بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، لأنها خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.

فإذا وصل المسجد فصل فيه ركعتين تحية المسجد أو صلاة الفريضة إن كانت قد أقيمت، ثم اذهب إلى قبر الرسول "صلى الله عليه وسلم"، وسلم عليه قائلا: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته".

ثم أخط عن يمينك خطوتين لتقف أمام قبر أبي بكر الصديق "رضي الله عنه"، قائلا "السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا".

ثم أخط خطوتين لتقف أمام قبر الفاروق عمر بن الخطاب "رضي الله عنه"، قائلا "السلام عليك يا عمر أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا".

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دعاء العمرة 

اللهم قني عذاب النار يوم تبعث عبادك. 
اللهم ارزقني الجنة بغير حساب.” 
اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.”
“اللهم اجعله حجًا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور.
يا عالم ما في الصدور أخرجني يا الله من الظلمات إلي النور.
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني وأخلف علي كل غائبة لي منك بخير.”

محظورات الإحرام

وقد حددت دار الإفتاء عددا من الأعمال هي محظورات الإحرام، وهي بالنسبة للرجال:

1-تغطية الرأس
2-حلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد
3-قصّ الأظافر
4-استخدم الطيب والروائح العطرية
5-مخالطة الزوجة
6-فعل دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة
7-لبس المخيط
8-التعرض لصيد البر الوحشي وشجر الحرم
9-الانتقاب ولبس القفازين بالنسبة للمرأة.

أدعية مناسك العمرة

ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

والصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن أمكن أو في أي موضع من المسجد الحرام، مع قراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية

فمن السنّة للشّخص المعتمر عندما يتوجّه للصّلاة في المقام أن يبدأ بتلاوة قوله تعالى “واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى”، ومن السنّة كذلك أن يصلّي المعتمر ركعتين بعد إتمامه طوافه، ويستطيع بعد الصلاة أن يشرب من ماء زمزم ويلمس الحجر الأسود .

ويكون السّعي عبارةً عن سبعة أشواط، تبدأ عند الصفا وتنتهي عند المروة، كما أنّه من السنّة النبويّة الشّريفة أن يقول المعتمر عندما يقترب من الصّفا “إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ” وذلك في بداية الشّوط الأول.

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