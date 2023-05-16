أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

سورة الفلق سورة مكية، وروي عن ابن عباس وقتادة أن سورة الفلق مدنية، عدد آياتها خمسة، ويأتي ترتيبها من حيث النزول بعد سورة الفيل؛ أي في الفترة بين بدء نزول الوحي والهجرة إلى الحبشة، أما ترتيبها في المصحف فيأتي بعد سورة الإخلاص.

سورة الفلق تمنع الحسد

يكشف الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، السر وراء قول المصريين لفظ «خمسة وخميسة»، وهو أن سورة الفلق 5 آيات، ولهذا دائماً ما يقول المصريون هذا اللفظ لمنع الحسد واتقاء شر العين الحاسدة، مؤكداً أن الخمسة وخميسة ليست بدعة أو تميمة كما يدعي البعض، وإنما تعتبر رمزا لأن الناس أتوا بها من آيات سورة الفلق.

وأوضح «جمعة»، أن المصريين حولوا كثيراً من الدين الإسلامى وأحكامه إلى أدبيات يتعايشون معها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد جيداً لأنه يدل على تعمق المصريين فى عقيدة دينهم بفطرتهم.

ونصح مفتي الجمهورية السابق، بقراءة سورة الفاتحة والمعوذتين سورتي -الفلق والناس- 7 مرات يوميًا لإبطال السحر والأعمال المؤذية، مؤكداً أن كيد الشيطان ضعيف وذكر الله تعالى وقراءة القرآن تبطل السحر.

سورة الفلق أكثر سورة يحبها الله

عن عقبة بن عامر قال تعلقت بقدم رسول الله فقلت‏:‏ يارسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف فقال لي رسول الله‏:‏ يا عقبة بن عامر إنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله عز وجل ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق‏.‏ وهي‏:‏ قل أعوذ برب الفلق‏، من شر ما خلق‏،‏ ومن شر غاسق اذا وقب‏،‏ ومن شر النفاثات في العقد‏، ومن شر حاسد إذا حسد‏.‏

كما روى عن مُعاذ بن عبد الله بن خبيب بن أبية قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلّي لنا، قال: فأدركته فقال: قل فلم أقل شيئًا ثم قال: قل فلم أقل شيئًا قال: قل فقلت ما أقول، قال: (قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء).

وقد ذكر رسول الله من فضل سورتي الفلق والناس أنه لا توجد مثلهن في الكتب السماوية، حيث قال - صلى الله عليه وسلم-: (يا عقبةُ بنُ عامرٍ ألَا أُعَلِّمُكَ سُوَرًا ما أُنزِلَ في التوراةِ ولا في الزبورِ ولا في الإنجيلِ ولا في الفرقانِ مثلُهُنَّ لَا تَأْتِي ليلةً إلَّا قرأْتَ بِهِنَّ فِيها قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ و قُلْ أَعَوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ).

سورة الفلق

فاكثر ما يعاني منه الإنسان أثار الحسد والعين التى تصيبه فيشعر بالكأبة ووقف الحال وغيرها من المصاعب التى تأتي على الإنسان بسبب آثار الحسد لذلك ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما هي أقوى سورة لمنع الحسد ” ومن جانبه

قال الدكتور محمد وسام امين الفتوي وبدار الإفتاء المصرية أن “ أقوى سورة لمنع الحسد ” التى أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي سورة الصمد والمعوذتين وآية الكرسي وآيات الحفظ .

وأوضح خلال رده على سؤال “ ما هي أقوى سورة لمنع الحسد ”عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك أن سورة يس من المجربات أيضا لأن سورة يس لما قرئت له فإذا قرأت بنية التحصين ضد الحسد فإنها تحمى الإنسان إن شاء الله .