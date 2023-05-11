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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الصداع والتثاؤب الكثير من أعراض العين والحسد ؟

صدى البلد

الخوف من الحسد والسحر أمر قد يصيب قلوب العديد من الأشخاص، ويسبب في بعض الأحيان الكثير من المشكلات النفسية والجسدية للشخص وذويه، ومع ذكره في القرآن الكريم، يبحث الأشخاص عن أعراضه وكيفية التأكد من الإصابة به وما العلاج السريع له، هكذا أفتت دار الإفتاء المصرية.

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قال إن الابتلاء يكون للعبد الطائع الذي يريد الله أن يختبر صبره وإيمانه، وأن البلاء يكون بسبب ذنوب العبد وتقصيره، ليكفر الله بالبلاء عنها، استنادًا لقوله تعالى: «نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ».

ناصحا أنه يجب على المؤمن أن يعلم أنَّه لا يضره الحسد إلا ما قَدَّره الله عليه، فلا يجري وراء الأوهام والدَّجَّالين، وينبغي عليه أن يُحَصِّن نفسه وأهله بقراءة القرآن والذكر والدعاء.

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أعراض الحسد أو السحر أو المس

1- صداع متنقل

2- صفرة في الوجه

3- كثرة التعرق والتبول

4- ضعف الشهية

5- تنمل أو حرارة أو برودة في الأطراف.

6- خفقان في القلب

7- حزن وضيق في الصدر

8- ألم متنقل أسفل الظهر والكتفين

9- أرق في الليل

10- انفعالات شديدة من خوف وغضب غير طبيعي.

11- كثرة التجشؤ والتنهد

12- حب الانعزال

13- الخمول والكسل

14- الرغبة في النوم

15- مشكلات صحية أخرى لا سبب لها طبيًا أو عضويًا.

رقية شرعية لأبطال الحسد والسحر 

1-سورة الفاتحة (٣ مرات)
2-آية الكرسي (٣ مرات)
3-سور الإخلاص + المعوذتين  (٣ مرات)
4-"بسم الله أرقيك من كل شيئ يؤذيك ومن شرّ كل نفس أو عين حاسدة، الله يشفيك" (٣ مرات) 
5-"أعوذ بكلمات الله التّامّات من شرّ ما خلق" ٣مرات
6-"أعوذ بكلمات الله التّامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة" (٣ مرات)
7-"بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" (٣ مرات)

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هل التثاؤب الكثير حسد ؟

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،عن هذا السؤال قائلاً: بحثنا كثيراً فى مسالة التثاؤب ولم نجد شئً يقول ان التثاؤب الكثير حسد.

وأشار الى ان من شعر أنه محسود أو أحد أبنائه محسودين فالله تعالى أنزل ايات يذهب الحسد منها الفاتحة وأية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أذكار نقولها فى الصباح والمساء تقي من كل شر وسوء والعين والحسد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ((اعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شئ فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي ومالى واولادي)) من قال هذة الكلمات حفظته ولم يضره شئ وكان فى معية الله.

هل التثاؤب الكثير حسد أعراض الحسد أو السحر أو المس رقية شرعية لأبطال الحسد والسحر

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