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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم جلوس المرأة بشعرها أمام شقيق زوجها أو زوج أختها

صدى البلد

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: "هل خلع الإيشارب وكشف الرأس أمام زوج أختي وأخ زوجي حرام أم لا".

وأجابت الدار، أنه لا يجوز للمرأة شرعًا أن تُظهر محاسنَها ولا شيئًا من عورتها إلا أمام زوجها ومحارمها، وأن زوج أختها ليس من ذوي رحمها، وكذلك أخو زوجها ممن ذكر؛ فهما أجنبيان بالنسبة لها.

حكم جلوس المرأة بشعرها أمام اخو زوجها أو زوج اختها ؟

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المرأة مع الأخ تستر نفسها ويجوز لها أن تكشف ذراعيها وشعرها لكن الأخت مع أختها من السرة إلى الركبة.

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إنه لا ينصح أن يبدأ الرجل بالسلام على امرأة، ولكن إن وُضع في موقف وبدأت هي بالسلام ففي هذه الحالة لا تُحرج الطرف الآخر؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من بعض الفقهاء ولكن بشرط أمن الفتنة.

جاء ذلك في معرض الإجابة عن سؤال «ما حكم السلام باليد على من يكون محرمًا تحريمًا مؤقتًا مثل أخت الزوجة؟".

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حكم كشف المرأة عن شعرها أمام خالها وابن عمها

ولا يجوز شرعًا للفتاة أن تجلس أمام غير المحارم وهي كاشفة لشعرها، لأن أبناء العم أو أبناء الخال لا يجوز لهم أن يروا شعر المرأة (بنت عمهم، أو عمتهم) لمجرد كونهم أبناء عمها أو خالها، ولا يجوز لهم الدخول عليها، ويجب عليها أن تحتجب منهم، وتستر جميع بدنها عنهم، فهم كغيرهم من الأجانب.


وأوجب الله تعالى الستر على المرأة، وعدم إبداء الزينة، إلا لزوجها أو أبيها ومن في حكمهما من محارمها، قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ }.

 

أما الخال او العم فيجوز له رؤية شعرها، ويجوز لها هي الكشف عن زينتها بحضرته، لأنه كغيره من المحارم على رأي الجمهور".

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هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج ابنتها؟

ارسلت سيدة سؤال الى مركز الازهر للفتوى عبر صفحته الرسمية تقول فيه : " هل يجوز الجلوس مع زوج ابنتي بدون غطاء الرأس وهل مصافحته باليد تنقض الوضوء  ؟. 

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن زوج البنت من المحارم المؤبد تحريمهم بسبب المصاهرة، لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ {النساء:23}.

وبناء على ذلك فإنه يجوز لأم الزوجة كشف شعرها أمام زوج ابنتها، ويجوز لها مصافحته ولا ينقض ذلك الوضوء، ثم إن محل الجواز ما لم يأنس أحد من الطرفين ميلًا غير طبيعي إلى الطرف الآخر، فإن أنسه فيجب الابتعاد التام والحذر الشديد مما يتناغم مع ذلك الميل.

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج ابنتها حكم كشف المرأة عن شعرها أمام خالها وابن عمها حكم جلوس المرأة بشرعها أمام اخو زوجها

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