أقمت علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة هل يغفر الله لي ؟ ..شاهد رد الإفتاء

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، مضمونة: “إنه في علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة، ويحاول أن يبتعد عنها، ما حكم الدين في تلك العلاقة وما خطورته ”؟.

ليرد “شلبي”، قائلاً:" إن ما يفعله يعد من الأفعال المهلكة ومن الكبائر، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عد من الكبائر أن تزني بحليلة جارك، والمشكلة عند السائل إنه مستسلم لإغواء الشيطان، ومستلم لنفسه، وعلى الإنسان دائما أن يكون صاحب موقف وقرار ما تفعله خطأ يبقى تبعد عنه دون نقاش".

وأشار الى أن ما تفعله فى خطورة شديدة، لأن هذا الأمر من المحرمات الكبيرة التى نهى عنها الله ورسوله، عليك أن تتوب وتستغفر الله على ما فعلت، شوف انت عاوز تروح فين، لو عاوز تروح الجنة توب واستغفر، عاوز تروح النار استمر.

وتابع قائلاً:" خلى بالك كما تدين تدان بيبقى فى خراب فى البيوت وممكن حد من أهلك يتعرض لكده سواء زوجتك أو أختك أو أمك"، مستشهدا بالآية الكريمة: " فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى".