خبير: القاهرة تُكثّف جهودها لفرض تهدئة جزئية تشمل الإفراج عن محتجزين وجثامين

أكد الدكتور طارق فهمي أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة وغير مسبوقة من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل أو مرحلي في قطاع غزة، وذلك في ظل تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية واشتداد الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في إعداد مقترح التهدئة المعدل، من خلال اجتماعها بالفصائل الفلسطينية، ولقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إلى جانب مشاورات موسعة تتعلق بموقف حركة حماس من المبادرة.

وأوضح أن المبادرة المطروحة تشمل هدنة مؤقتة تمتد لـ60 يومًا، تتضمن وقفًا جزئيًا لإطلاق النار، والإفراج عن 10 محتجزين و18 جثمانًا، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية ميدانية على الأرض، مؤكدًا أن هذه التفاصيل تُعد جوهر التحركات المصرية في الوقت الراهن.