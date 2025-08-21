الاحتلال يُبطئ دخول المساعدات لغزة ويمنع شحنات بذريعة "أمنية".. تفاصيل

رغم الجهود المصرية المستمرة لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تواجه قوافل الإغاثة تحديات كبيرة على الجانب الآخر من المعبر، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعطيل دخول الشحنات الإغاثية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن الاحتلال يتعمّد إبطاء الإجراءات الأمنية عبر فحوصات طويلة ومعقدة، كما يرفض إدخال بعض الشحنات تحت ذرائع "أمنية"، ما يؤدي إلى تأخير وصول الإمدادات وتقليص كمياتها بشكل كبير.

وتُفاقم هذه الممارسات من الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية، في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض منذ شهور.