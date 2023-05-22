سفير السعودية بالقاهرة يستقبل نظيرته البحرينية ويرحب بها ضمن الأسرة الدبلوماسية بمصر

استقبل السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، في مكتبه بمقر السفارة السعودية، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة.



وأعرب سفير المملكة العربية السعودية عن سعادته باستقبال السفيرة فوزية زينل، التي باشرت مهامها سفيرةً لـ مملكة البحرين لدى ‎جمهورية مصر العربية، ومندوباً دائماً للـبحرين لدى ‎جامعة الدول العربية.

ورحب السفير أسامة نقلي بسفارة مملكة البحرين ضمن الأسرة الدبلوماسية في ‎مصر، ومتمنياً لها التوفيق والسداد في مهامها.



وكان السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة، قد سلمت وزير الخارجية سامح شكري أوراق اعتمادها كسفير مفوض فوق العامة لمملكة البحرين لدى مصر مطلع الشهر الجاري.

وقد أعرب شكرى عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر على الأصعدة كافة، متمنيًا لسعادة السفيرة دوام التوفيق والسداد في مهام عملها.

من جانبها، أعربت السفيرة فوزية زينل عن اعتزازها بلقاء وزير الخارجية، مؤكدة حرص مملكة البحرين على الارتقاء بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بينها وبين جمهورية مصر العربية نحو آفاق أوسع، متمنية لجمهورية مصر العربية دوام التقدم والازدهار.

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