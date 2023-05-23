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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة وتزف بشرى للمواطنين

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء.

ارتفاع بالحرارة وسقوط أمطار|الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة: تجنبوا التعرض للشمس


وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن حركة الرياح والأتربة والرمال، انتهت بشكل مؤقت، والتوقف مستمر حتى يوم الخميس القادم، ولكن من المتوقع أن تتكر في المناطق الغربية يوم الجمعة.


وأضافت أننا مازلنا في شهر الربيع، ومن الوارد أن نشهد حركة للرياح والأتربة والرمال، مشيرة إلى ان المناطق الجنوبية ستشهد اليوم فرص تساقط الأمطار الخفيفة الرعدية، على فترات متقطعة على مدار اليوم.


ونوهت بأن ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتى مطلع الأسبوع القادم، وتسجل درجة الحرارة الغد 32 درجة مئوية، وستعود للارتفاع مرة أخرى يوم الجمعة والسبت.


الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة: تجنبوا التعرض للشمس
 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، وعلى مدار الأيام المقبلة حتى مطلع الأسبوع القادم في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال تصريحات تلفزيونية،أنه متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، متابعة أنه خلال فترة النهار تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اخبار التوك شو

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