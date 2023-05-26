الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس في هذه المناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، من حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على بعض المناطق في المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل وتبوك.