تحذير عاجل.. الأرصاد تعلن موعد موجة التقلبات الجوية الجديدة.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم مزيدا من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث نتأثر بكتل هوائية شمال البلاد، قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع وجود مرتفع جوي على سطح الأرض يشعرنا بانخفاض بدرجات الحرارة من 2 لـ3 درجات عن أمس وأول أمس، وتكون الأجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ربيعية ودافئة على المناطق المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أنّه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة ليلا، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى 21 لـ22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، متابعة أنّ المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط لا زالت تشهد بعض البرودة خلال فترات الليل، خاصة وأنّ درجات الحرارة الصغرى من 18 درجة مئوية لـ19 درجة مئوية.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ سرعات الرياح ستهدأ تماما وتقل عن الأيام الماضية، ولن تكون هناك أي أتربة أو رمال مثارة، كما أنّ نشاط الرياح لن يكون ملموسا بشكل كبير اليوم، وسينحصر في بعض المناطق بجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وقد يكون مثيرا للرمال والأتربة بجنوب الصعيد فقط.



وكشفت أن اليوم وغدًا الثلاثاء تشهد البلاد استقرارا، ولكن من يوم الأربعاء سترتفع درجات الحرارة، من جديد، وسيكون هناك تقلبات جوية، وفارق في درجات الحرارة من فترة الصباح لـ المساء.

وحذرت من التعرض المباشر لـ أشعة الشمس، وطالبت بـ ارتداء الكمامة في فترة العاصفة الترابية، وذلك لتجنب الأمراض.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كالآتي:

- القاهرة 31 - 21

- العاصمة الإدارية 32 - 20

- أكتوبر 32 - 21

- بنها 31 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 21

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 19

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 20

- رفح 30 - 20

- رأس سدر 29 - 21

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 9

- الطور 32 - 21

- طابا 24 - 17

- شرم الشيخ 34 - 24

- الإسكندرية 25 - 20

- العلمين الجديدة 25- 19

- مطروح 24 - 19

- السلوم 25 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 33 - 23

- الغردقة 34 - 24

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 32 - 24

- شلاتين 33 - 25

- حلايب 33 - 25

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 33 - 24

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 34 - 23

- قنا 37 - 25

- الأقصر 39 - 26

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 36 - 25

