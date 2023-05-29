عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل.. الأرصاد تعلن موعد موجة التقلبات الجوية الجديدة.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم مزيدا من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث نتأثر بكتل هوائية شمال البلاد، قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع وجود مرتفع جوي على سطح الأرض يشعرنا بانخفاض بدرجات الحرارة من 2 لـ3 درجات عن أمس وأول أمس، وتكون الأجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ربيعية ودافئة على المناطق المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية.

txt

الأرصاد : فرص سقوط الأمطار تقل.. وتنحصر في هذه المناطق | فيديو

txt

الرطوبة ترتفع| الأرصاد توجه رسالة للمواطنين

وأضافت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أنّه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة ليلا، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى 21 لـ22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، متابعة أنّ المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط لا زالت تشهد بعض البرودة خلال فترات الليل، خاصة وأنّ درجات الحرارة الصغرى من 18 درجة مئوية لـ19 درجة مئوية.

 

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ سرعات الرياح ستهدأ تماما وتقل عن الأيام الماضية، ولن تكون هناك أي أتربة أو رمال مثارة، كما أنّ نشاط الرياح لن يكون ملموسا بشكل كبير اليوم، وسينحصر في بعض المناطق بجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وقد يكون مثيرا للرمال والأتربة بجنوب الصعيد فقط.
 

وكشفت أن اليوم وغدًا الثلاثاء تشهد البلاد استقرارا، ولكن من يوم الأربعاء سترتفع درجات الحرارة، من جديد، وسيكون هناك تقلبات جوية، وفارق في درجات الحرارة من فترة الصباح لـ المساء.

وحذرت من التعرض المباشر لـ أشعة الشمس، وطالبت بـ ارتداء الكمامة في فترة العاصفة الترابية، وذلك لتجنب الأمراض.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كالآتي:

- القاهرة 31 - 21

- العاصمة الإدارية 32 - 20

- أكتوبر 32 - 21

- بنها 31 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 21

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 19

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 20

- رفح 30 - 20

- رأس سدر 29 - 21

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 9

- الطور 32 - 21

- طابا 24 - 17

- شرم الشيخ 34 - 24

- الإسكندرية 25 - 20

- العلمين الجديدة 25- 19

- مطروح 24 - 19

- السلوم 25 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 33 - 23

- الغردقة 34 - 24

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 32 - 24

- شلاتين 33 - 25

- حلايب 33 - 25

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 33 - 24

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 34 - 23

- قنا 37 - 25

- الأقصر 39 - 26

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 36 - 25
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية محافظات درجات الحرارة تقلبات جوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2023 بنسبة 100%

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

تشييع جثمان ضابط المخابرات الفلسطيني بعد استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

ترشيحاتنا

بينهم 22 طفلا.. الاحتلال يعتقل 170 فلسطينيا من أريحا منذ مطلع العام

السيناريو الأسوأ.. تحذيرات من اندلاع صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو

انفراجة .. السبع الكبار تستعد لتقديم ضمانات لـ زيلينسكي لإنهاء حرب أوكرانيا

مع نجم البرازيل في ملهى ليلي .. ظهور مثير لـ محمد رمضان

بوتين يوقع مشروع قانون لإجراء الانتخابات في المناطق المنضمة حديثا لروسيا

سماء سوداء| شاهد.. حرائق غابات في كندا تخرج عن السيطرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

أغرب من الخيال.. سيدة أمريكية تحمل مرتين خلال شهر واحد

3 أعراض تؤكد ارتفاع مستويات الكوليسترول بالجسم

لذيذة وغير مكلفة .. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ