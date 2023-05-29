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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة تنظم الدوري الثقافي المعلوماتي بمركز شباب القصير

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر (الإدارة العامة للشباب)، الدوري الثقافي المعلوماتي، ضمن أنشطة خطة النادي الثقافي عن شهر مايو ٢٠٢٣م، وذلك بمركز شباب القصير. 

وأوضحت نادية إبراهيم السيد، مدير الإدارة العامة للشباب، أن الدوري الثقافي يهدف إلى توسيع قاعدة المعلومات في مختلف مجالات الحياة، وضمن فعاليات النادي الثقافي عن شهر مايو ٢٠٢٣م. 

 

على الجانب الأخر تواصلت جهود الرقابة على المنشآت السياحية في مدينة الغردقة، حيث نُفِّذت حملة تفتيشية على فندقين سياحيين بالتعاون بين الوحدة المحلية للمدينة ومكتب العمل والأمن الصناعي والإدارة الصحية والبيئة ومستشارة رئيس المدينة للشؤون القانونية ومديرة الإيرادات بالمدينة، تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس في المدينة.

وقد لوحظت عدة مخالفات في الفندقين، بما في ذلك عدم تقديم العلاوة الدورية البالغة 3% للعاملين، وعدم تسليم نسخة من عقود العمل للعاملين، وعدم صرف البدل المالي للإجازات، وعدم توفير نسبة 5% من فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة.

الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر مديرية الشباب والرياضة

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