تستمر 3 أيام .. تفاصيل زيارة وفد وزاري فلسطيني برئاسة أشتية للقاهرة

يتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية إلى القاهرة اليوم على رأس وفد وزاري في زيارة تستغرق 3 أيام.

ويضم الوفد وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والصحة، والمواصلات، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي، والأوقاف، وسلطة الطاقة، إضافة للأمين العام لمجلس الوزراء، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة.

كما يضم الوفد عددا من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك بما يعزز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في جميع المجالات .



وبحسب وسائل إعلام فمن المتوقع أن تتمحور المحادثات التي يجريها رئيس الوزراء الفلسطيني والوفود المرافقة له خلال زيارة القاهرة، حول عدة قضايا من بينها وضع قطاع غزة وفتح معبر رفح، وذلك بجانب الموضوعات الأخرى المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الجانبين.

وكان وفدا هندسيا مصريا، وصل إلى قطاع غزة، يوم أمس الأحد، وذلك لمتابعة استكمال المشاريع المصرية في القطاع، حيث يسعى الوفد الهندسي المصري إلى استكمال المشاريع المصرية في القطاع، فيما يسعى رئيس الوزراء الفلسطيني إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع مصر، بما في ذلك وضع قطاع غزة وفتح معبر رفح.