قبل فوات الأوان.. فلسطين تحذر المجتمع الدولي من إسرائيل

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، بما في ذلك إقدام مستوطنين يتزعمهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، بإعادة إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة حومش شمال الضفة.

واعتبرت الوزارة، في بيان رسمي، أن إعادة إنشاء المدرسة الدينية، واعتداءات الجمعيات الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين تندرج في إطار عملية ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية المحتلة، بإشراف ودعم الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة قائلة:" الاستيطان جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وفق القانون الدولي، ونتابع جميع التطورات الحاصلة بشأنه مع المحكمة الجنائية الدولية، وصولاً لمحاسبة دولة الاحتلال عليها".

وطالبت فلسطين المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، قبل فوات الأوان.