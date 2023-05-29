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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليلة صعبة على كييف| روسيا تكثف هجماتها ونداء عاجل من الخارجية الأوكرانية

هجوم روسي جديد على
هجوم روسي جديد على أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، اليوم الاثنين، أن هجمات المسيرات الروسية تستدعي دعما دوليا لدفاعات كييف الجوية.

وحث كوليبا على تزويد بلاده بمقاتلات إف 16 في أسرع وقت.

وقال المسؤولون الأوكرانيون إن روسيا شنت هجوما مكونا من خمس طائرات مسيرة على هدف عسكري في غرب أوكرانيا وتسببت في حريق في ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود في أعقاب ضربات جوية شديدة في وقت مبكر يوم الاثنين.  وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم شديد على مدار اليومين الماضيين، لكنهم أشاروا إلى أن معظم الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقت في العاصمة خلال الليل قد تم إسقاطها.

وقد هزت الانفجارات كييف مرة أخرى عندما تعرضت العاصمة للقصف مرة أخرى صباح الاثنين.

ومن جانبه،علق عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، على تطبيق المراسلة "تليجرام"، "الهجوم على كييف مستمر. لا تتركوا الملاجئ!؛ بينما ركض السكان إلى الملاجئ في محطات المترو.

وتعد هذه الهجمات جزءا من موجة جديدة من الغارات الجوية المتكررة والمكثفة التي أطلقتها موسكو هذا الشهر حيث تستعد كييف لإطلاق هجوم مضاد لمحاولة استعادة الأراضي التي تشغلها القوات الروسية.

وفي اعتراف نادر بالضرر الذي أصاب "هدف" عسكري، لم تذكر أوكرانيا الموقع أو المواقع التي ضربت في المنطقة الغربية من خميلينتسكي، لكنها قالت إن العمل كان جاريا لاستعادة مدرج تسبب في خروج خمس طائرات من الخدمة في مطار عسكري كبير في المنطقة قبل الحرب.

وقال مكتب حاكم منطقة خميليتسكي: "في الوقت الحالي، يستمر العمل في احتواء الحرائق في مرافق التخزين للوقود ومواد التشحيم والذخائر".

وقال جيش أوكرانيا إن الهجوم على ميناء أوديسا تسبب في حريق واتلاف البنية التحتية ولكنه لم يحدد ما إذا كانت الأضرار تهدد صادرات الحبوب.

وتعتبر أوكرانيا موردا مهما للحبوب العالمية والميناء أمر حيوي لشحن المنتجات الزراعية في الخارج. وهو أيضا واحدا من ثلاثة موانئ مشمولة في صفقة الأمم المتحدة حول التصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود. واندلع حريق في البنية التحتية للميناء في أوديسا نتيجة الضربة ولكن تم إطفاؤه بسرعة.

ولم تعلق روسيا، التي بدأت حربها على نطاق واسع لأوكرانيا قبل ما يزيد قليلاً عن 15 شهرًا، على الفور على الهجمات.

وبعد شهور من الهجمات على مرافق الطاقة، تستهدف روسيا الآن بشكل متزايد المرافق واللوازم العسكرية لمحاولة تعطيل استعدادات أوكرانيا لهجومها المضادة، كما تقول كييف.

وتقول موسكو إن أوكرانيا صعدت هجمات الطائرات بدون طيار وتخريب الأهداف داخل روسيا مع استعداد كييف لهذا الهجوم المضاد.

وقالت أوكرانيا إنها أسقطت 29 من أصل 35 طائرة بدون طيار و 37 من 40 صواريخ كروز التي أطلقها روسيا بين عشية وضحاها.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن دفاعاتها الجوية قد أسقطت أكثر من 40 من "الأهداف" التي أطلقت عليها في ما كان الهجوم الجوي الخامس لروسيا على المدينة هذا الشهر.

وقال العمدة كليتشكو في برقية: "ليلة صعبة أخرى على العاصمة".

وقال سيرهي بوبكو ، رئيس الإدارة العسكرية في المدينة: "مع هذه الهجمات المستمرة ، يسعى العدو إلى إبقاء السكان المدنيين في توتر نفسي عميق". 

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