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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد يسأل وزير المالية: هل قانون الضريبة على الدخل يحمي المواطن؟

علاء عابد رئيس لجنة
علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،  عدة تساؤلات خلال الجلسه العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي قائلا: وجدت  هناك تساؤلات كثيرة حول هذا القانون أرجو من وزير المالية الاجابة عنها اولها، لدينا اقتصاد موازي اد أيه، أخر تقرير دراسة من غرفة الصناعات المصرية 2019 يوزازي 4 تريليون جنية.

وتساءل النائب علاء عابد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل  .  هل هذا القانون الذي بصدده والبعض بيقول غير موافق، يحمي المواطن ،الذي ينتظر العلاج والحد الأدني للاجور، الحد من البطالة ،لانه يدخل الاقتصاد غير الرسمي.

واستكمل أن من يقوم بشراء أذون الخزانة والسندات والمتخصصين يعلموا أن أى شخصية اعتبارية أو شركة يتم الطرح من خلالها او يحصل على سندات ياخذ الفائدة مقدما، والقانون يطالب بعدم المساس بالمواطن من القريب أو البعيد .

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات:  هل السندات وأذون الخزانة، المتخصص يعلم أي شخصية اعتبارية أو شركة يتم الطرح من خلالها، أو يحصل علي السندات بيأخذ الفائدة مقدما، قانون عادل يعيد النصاب من أجل المواطن الذي يكافح.

وأضاف عابد قائلا: أن هذا القانون عادل ويعيد النظام الضريبى الصحيح لأجل المواطن المصرى الذى يكافح، وارجو أن يستمر من تحدث من النواب فى هذا القانون ان يجلس ويظل طول الجلسة حتى نتحدث فيه بشكل كامل.

علاء عابد لجنة النقل حنفى جبالى

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