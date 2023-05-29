روسيا تلوح بعدم تمديد اتفاقية الحبوب

لوح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعدم سماح روسيا بتمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغييرًا حقيقيًا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي من كينيا اليوم الاثنين، إن الغرب يواصل عرقلة تنفيذ صفقة الحبوب، ما يؤثر على تدهور الوضع الغذائي في العالم.

وحسب "روسيا اليوم"، أضاف أن الدول الفقيرة وصل إليها أقل من 3% من الحبوب التي تم تصديرها في إطار اتفاق البحر الأسود، مؤكدًا أنه لم يتم الوفاء بمطالب موسكو في اتفاقية الحبوب حتى الآن.

ولفت "إذا بقي وضع مبادرة البحر الأسود الخاصة بنقل الحبوب على حالها دون تغيير فإنها ستصبح غير صالحة".

وأكد لافروف أن واشنطن ولندن لا تريدان قبول مبادرات السلام، فقط التي تتماشى مع صيغة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موضحًا أن روسيا تمتلك الوسائل اللازمة للرد على تزويد كييف بالمقاتلات الغربية.

وأشار إلى أن روسيا تسعى مع الدول الإفريقية وكذلك دول أمريكا اللاتينية لاعتماد العملات الوطنية وتقليص الاعتماد على الدولار.