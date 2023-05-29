104 أعوام على إثبات واحدة من أهم نظريات أينشتاين.. تفاصيل

تحل اليوم الاثنين، الذكرى 104 لإثبات العالم آرثر إدينجتون صحة النظرية النسبية العامة لأينشتاين عندما اثبت حدوث حيود " انحناء" للضوء حول الشمس بالتزامن مع كسوف كلي للشمس.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، في عام 1915 نشر ألبرت أينشتاين النظرية النسبية العامة وكان العلماء مفتونين بالطريقة الجديدة تمامًا للتفكير في الجاذبية - على سبيل المثال ، الفكرة القائلة بأن الأجسام ذات الكتلة الكبيرة تتسبب في انحناء الفضاء حولها - ولكن لم يثبت أحد صحة ذلك.

ثم، في 29 مايو 1919 ، سافرت بعثة علمية إنجليزية - بقيادة آرثر إدينجتون - إلى جزيرة "برينسيبي" قبالة الساحل الغربي لأفريقيا لمراقبة كسوف كلي للشمس.

أظهرت قياسات العلماء خلال الكسوف أن تنبؤات أينشتاين كانت مذهلة، حيث يمكن رؤية النجوم على حافة الشمس أثناء الكسوف مرحلة الكسوف الكلي ، وقد بدت مواقع النجوم الفعلية "مهجورة" ، وهذا بسبب حقيقة أن ضوؤها كان يجب أن يسافر إلينا ، ليس على طريق مستقيم ، ولكن عبر الفضاء المنحني حول الشمس ، كما وصفه آينشتاين.

في وقت لاحق من ذلك العام في 6 نوفمبر 1919 ، في لندن - قدم عالم الفلك الإنجليزي فرانك دايسون النتائج في اجتماع مشترك للجمعية الملكية الفلكية والجمعية الملكية.

قال دايسون "لا يمكن أن يكون هناك شك" في أن القياسات التي أجريت خلال 29 مايو 1919 ، الكسوف الشمسي “تؤكد تنبؤ أينشتاين”.

إن نظرية النسبية العامة لآينشتاين لا تفسر فقط حركة الأرض والكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي. ففي علم الكونيات الحديث فهي صف أيضًا الحالات المتطرفة للفضاء المنحني ، مثل تلك الموجودة حول الثقوب السوداء وتساعد على وصف تاريخ الكون وتوسعه.

ومنذ الكسوف الشمسي الكامل عام 1919 ، تم إثبات النظرية النسبية لآينشتاين مرارًا وتكرارًا ، بطرق مختلفة، وكلنا شاهد أول صورة لأفق الحدث لثقب أسود والتي أثبتت مرة أخرى أن آينشتاين كان على حق.