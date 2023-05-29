أم تقتل طفلتها خنقا وتحاول التخلص من حياتها بالتجمع الأول

يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعه كشف ملابسات واقعة قتل أم لطفلتها، التي لم تكمل عامها الثاني ثم محاولتها الانتحار بطعن نفسها بسكين .

تلقي المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم التجمع الأول بلاغاً من مستشفي يفيد استقبالها جثة طفلة “عام و ٨ شهور” مقتولة خنقاً ، ووالدتها مصابة بجرح طعني بالجسم وترقد بين الحياة والموت.

علي الفور وجه اللواء محمد عبدالله مدير العامة لمباحث القاهرة، بسرعة فحص البلاغ وكشف ملابساته، حيث قام رجال المباحث بالانتقال إلى محل الجريمة وجاري استجواب شهود العيان لحين استجواب الأم التي ترقد بالمستشفى ، وجارٍ إخطار النيابة للتحقيق .