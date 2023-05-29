مشروعات صغيرة وفرص عمل.. محافظ الفيوم يستمع لمطالب عدد من المواطنين

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، شكاوى من المواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عقد اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.



جاء ذلك بحضور، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، حمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلي مديرية التربية والتعليم، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لعدد من المواطنين، الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة تعينهم علي مطالب الحياة، وتحسين ظروفهم المادية والمعيشية، حيث وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، ببحث الحالات بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإقامة المشروعات الصغيرة لهم بما يتناسب مع ظروفهم وخبراتهم الحياتية، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب من الجنسين.



كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بإنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لإثنين من المواطنين الأولي بالرعاية، علي أطراف مدينة الفيوم، بالإضافة لحل مشكلات عدد من الشباب من أصحاب الكرافانات "السيارات المتنقلة لتقديم الوجبات السريعة" علي طريق منشأة عبدالله وبحث مطالبهم.



وفيما يتعلق بشكاوى عدد من المواطنين، بشأن تراكمات القمامة بعدة مناطق بمدينة الفيوم، وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بشن حملات نظافة دورية، وإزالة أي حالات تعد أو إشغالات علي حرم الطريق، ووضع حلول حاسمة لتجمعات القمامة بالمناطق محل الشكوى، لما تسببه من أضرار بيئية وصحية علي المواطنين.

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