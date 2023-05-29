عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعات صغيرة وفرص عمل.. محافظ الفيوم يستمع لمطالب عدد من المواطنين

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، شكاوى من المواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عقد اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.


جاء ذلك بحضور، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، حمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلي مديرية التربية والتعليم، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لعدد من المواطنين، الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة تعينهم علي مطالب الحياة، وتحسين ظروفهم المادية والمعيشية، حيث وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، ببحث الحالات بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإقامة المشروعات الصغيرة لهم بما يتناسب مع ظروفهم وخبراتهم الحياتية، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب من الجنسين.


كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بإنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لإثنين من المواطنين الأولي بالرعاية، علي أطراف مدينة الفيوم، بالإضافة لحل مشكلات عدد من الشباب من أصحاب الكرافانات "السيارات المتنقلة لتقديم الوجبات السريعة" علي طريق منشأة عبدالله وبحث مطالبهم.


وفيما يتعلق بشكاوى عدد من المواطنين، بشأن تراكمات القمامة بعدة مناطق بمدينة الفيوم، وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بشن حملات نظافة دورية، وإزالة أي حالات تعد أو إشغالات علي حرم الطريق، ووضع حلول حاسمة لتجمعات القمامة بالمناطق محل الشكوى، لما تسببه من أضرار بيئية وصحية علي المواطنين.

 

 

“تحويشة في بنك” .. نائب محافظ الفيوم يتفقد نموذج المحاكاة البنكي بإطسا

 

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمدينة

 

 

 

6fc5b870-4f6d-4deb-8c6e-3bb7105ce2af
6fc5b870-4f6d-4deb-8c6e-3bb7105ce2af
9e5dcd98-40b4-421d-92be-bd9e4dbce1ec
9e5dcd98-40b4-421d-92be-bd9e4dbce1ec
6723fdd2-2a36-4218-b55b-7e995d113a4c
6723fdd2-2a36-4218-b55b-7e995d113a4c
40139bc1-6a33-4e00-8395-289ca8e4559b
40139bc1-6a33-4e00-8395-289ca8e4559b
الفيوم اخبار الفيوم شكاوى الفيوم الحلول الجذرية خدمة المواطنيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2023 بنسبة 100%

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

تشييع جثمان ضابط المخابرات الفلسطيني بعد استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

ترشيحاتنا

بينهم 22 طفلا.. الاحتلال يعتقل 170 فلسطينيا من أريحا منذ مطلع العام

السيناريو الأسوأ.. تحذيرات من اندلاع صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو

انفراجة .. السبع الكبار تستعد لتقديم ضمانات لـ زيلينسكي لإنهاء حرب أوكرانيا

مع نجم البرازيل في ملهى ليلي .. ظهور مثير لـ محمد رمضان

بوتين يوقع مشروع قانون لإجراء الانتخابات في المناطق المنضمة حديثا لروسيا

سماء سوداء| شاهد.. حرائق غابات في كندا تخرج عن السيطرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

أغرب من الخيال.. سيدة أمريكية تحمل مرتين خلال شهر واحد

3 أعراض تؤكد ارتفاع مستويات الكوليسترول بالجسم

لذيذة وغير مكلفة .. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ