جوائز الدولة.. تعرف على أسماء أعضاء الأعلى للثقافة ممن لهم حق التصويت|تفاصيل

يجرى غدا الاجتماع التاسع والستين، لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة: النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، وذلك في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء 30 مايو الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، بحضور كافة الأعضاء ورؤساء القطاعات بالوزارة.



ويبدأ الاجتماع بالتصديق على جدول الأعمال الخاص بشئون المجلس في جلسته الأولى، ثم التصديق على أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2023، والتصويت على جوائز الدولة: التفوق والتقديرية والنيل في جلسته الثانية.



ويضم المجلس الأعلى للثقافة في عضويته العديد من الشخصيات العامة من المشتغلين في الفن والثقافة، بجانب رؤساء قطاعات وزارة الثقافة والنقابات الفنية والأدبية، والأعضاء لمناصبهم ليس لهم حق التصويت، وفى السطور التالية

أعضاء المجلس ممن لهم حق التصويت



1. أحمد عبد المعطى حجازى

2. إسماعيل سراج الدين

3. عبد الرؤوف الريدى

4. داوود عبد السيد

5. راجح داود

6. على الدين هلال

7. فاروق جويدة

8. محمد سلماوي

9. مراد وهبه

10. مجدى حجازي

11. سعد الدين الهلالى

12. فتحى أبو عيانة

13. مشيرة خطاب

14. نبيل عبد الفتاح

15. ممدوح الدماطى

16. نبال منيب

17. مصطفى الرزاز

18. يوسف القعيد

19. مصطفى الفقى

20. عواطف عبد الرحمن

21. لطيفة سالم

22. مفید محمود شهاب

23. نجلاء أنور مصطفى الأهوانى

24. درية شرف الدين

25. محمد صابر إبراهيم عرب

26. أحمد زايد

27. سید النوني