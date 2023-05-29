وزير الرياضة : يحق لـ مرتضى منصور الترشح لانتخابات الزمالك | خاص

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أحقية مرتضي منصور في الترشح لإنتخابات نادي الزمالك خلال الانتخابات القادمة.

وقال صبحي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد “الحكم الصادر ضد مرتضى منصور في قضية مقيدة للحريات وليست مخلة بالشرف، وبالتالي يمكنه الترشح للانتخابات لحين وجود شيء آخر”.

وأكد وزير الشباب والرباضة أن مصلحة نادي الزمالك مصلحة عامة ونعمل على استقرار أمور النادي دون النظر لأي مصالح شخصية.

وتابع: مرتضي منصور لم يعد رئيسا لنادي الزمالك ومجلس الإدارة المسؤول عن النادي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من الناحية القانونية.