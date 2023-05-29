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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم : اتخذنا كافة التدابير اللازمة لإنضباط امتحانات الدبلومات الفنية

وزير التعليم في غرفة
وزير التعليم في غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، سير أعمال امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

حيث يؤدي (715432) طالب وطالبة الامتحانات التحريرية لدبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في (114) مادة بعدد (2524) لجنة.

وحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة؛ للاطمئنان على سير الامتحانات، موجهًا بتذليل أية عقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط؛ لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال الامتحانات.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتجهيز استراحات المعلمين بشكل لائق، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة المتابعة اليومية للجان، والتعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة، ومتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان.

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