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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد مراد يكشف أخطاء حكم مباراة فيوتشر وإنبي: لم يكن عليه انتظار الـVAR

صدى البلد

قال سيد مراد مسؤول تقنية حكم الفيديو VAR فى الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن لقطة أمس خلال مباراة فيوتشر وإنبي ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر، خطأ تحكيمي من الحكم نادر قمر الدولة أدي لهدف.

وقال سيد مراد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كرة الأمس التى ارتطمت فى الحكم أدت إلي هدف لذلك هذه كرة كأنها خارج اللعب، واستعجب من عدم حديث الحكام المساعدين أو الحكم الرابع مع الحكم حتي قبل الـ VAR ويقولوا للحكم إنها كرة خاطئة.

وأضاف:" الحل القانوني وقت تعطل الـ VAR أن على الحكم أن يبلغ الأجهزة الفنية أن تقنية الفيديو لا تعمل ولكن لا يصح أن ننتظر حتي يتم تصليح تقنية حكم الفيديو، نفترض أنها كانت لن تعود إلا بعد ساعتين، ماذا كان سيحدث هل سينتظر ؟ .

يذكر أن فريق انبي حقق الفوز أمام فيوتشر ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما خلال مباراة وصل الوقت الضائع إلي 25 دقيقه بعد تعطل تقنية حكم الفيديو.

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