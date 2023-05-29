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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فرق وأبطال وادي دجلة يتوهجون عربيا وأفريقيا.. تفاصيل

صدى البلد

واصل لاعبو أندية وادى دجلة، مسيرة تحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب الفردية والجماعية سواء مع النادي أو المنتخبات الوطنية، وأضاف أبطال "دجلة" ميداليات وكؤوس جديدة لدولاب بطولات النادي في التنس والشطرنج والجمباز الايروبك، واعتلوا منصات التتويج في كرة الطائرة والجمباز الإيقاعي والإسكواش، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة وادى دجلة في اكتشاف المواهب الرياضية وتطوير مستواهم بشكل احترافي لتحقيق شعار النادي "مجتمع الأبطال".

ونجح أبطال وادى دجلة في مهامهم مع المنتخبات الوطنية لرفع علم مصر على منصات التتويج، وذلك بعدما توجت الدجلاوية حبيبة مرزوق-المصنفة الأولى أفريقيًا- بلقب بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي، والتي أقيمت بموريشيوس وذلك بعدما حصدت الميدالية الذهبية في منافسات الفردي العام ومنافسات الفرق، وفي نفس الصدد تأهل 3 لاعبين من وادى دجلة وهم ديفيد ريمون، وجنة محمد، وديما علاء، وذلك لتمثيل المنتخب الوطني ببطولة أفريقيا للشطرنج بعدما حصدوا ذهبية بطولة الجمهورية، كما استطاع الدجلاوي علي فرج، التقدم في التصنيف الدولي للمركز الثالث عالميًا عقب فوزه ببطولتي العالم ومانشستر المفتوحة.

وعلى الصعيد المحلي، حققت بطلات الكرة الطائرة بوادى دجلة لقب بطولة الجمهورية تحت 14 سنة بعد فوزهن في المباراة النهائية على النادي الأهلي بنتيجة 3-1، وحصدت بطلات الجمباز الايروبك من ناديي وادى دجلة (النخيل-محرم بك) 20 ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية تحت 10 سنوات بواقع 14 ميدالية ذهبية، و6 ميداليات فضية.

واستطاع فريق التنس بأندية وادى دجلة، تحقيق أكبر عدد من الكؤوس بإجمالي 59 كأسًا موزعة بين 50 كأسًا متنوع بواقع 13 كأسًا للمركز الأول، و14 كأسًا للمركز الثاني، و23 كأسًا للمركز الثالث ببطولات الجمهورية التي أقيمت ضمن منافسات المجمع الرابع تحت إشراف الاتحاد المصري للتنس، و9 كؤوس متنوعة ببطولة مدينتي بواقع 3 كؤوس للمركز الأول، و4 كؤوس للمركز الثاني، وكأسين للمركز الرابع، علاوة على ذلك توج بطل وادى دجلة محمد صفوت بميدالية فضية ببطولة المستقبل الدولية M15 بكرواتيا.

وفي لعبة الشطرنج، حصد لاعبو وادى دجلة 7 ميداليات متنوعة ببطولة الجمهورية بواقع 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، و3 ميداليات للمركز الرابع.

في سياق متصل يشارك 9 لاعبون من أندية وادى دجلة وهم علي فرج، ويحيي النوساني، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، في النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للإسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، والتي تقام خلال الفترة من 26 مايو حتى 2 يونيو بمشاركة 96 لاعبًا من 21 دولة، وحقق لقب النسخة الأخيرة من البطولة الدجلاوية هانيا الحمامي.

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