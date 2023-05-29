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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الفريق جلال الهريدي يفتتح المقر الجديد لأمانة القاهرة

جانب من افتتاح أمانة
جانب من افتتاح أمانة القاهرة لحزب حماة الوطن

افتتح الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن المقر الجديد لأمانة القاهرة بالتجمع الخامس بمشاركة اللواء أ. ح أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب  واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ  والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية  واللواء أ. ح صلاح المعداوي أمين عام محافظة القاهرة وعدد من قيادات الحزب وأمناء الأمانات المركزية والشخصيات العامة وقيادات أمانة القاهرة والقطاعات والأقسام بها.


يأتي هذا انطلاقا من اهتمام حزب حماه الوطن بالدور المجتمعي والوصول إلى كافة المواطنين للعمل علي حل المشكلات لتلبية احتياجاتهم المجتمعية.


وأكد الفريق جلال الهريدي في كلمته في حفل الافتتاح إنه يشعر بالفخر والامتنان لشباب الحزب بأمانة القاهرة علي ما قاموا به من جهد خلال الفترة الماضية حتى تتحول الأمانة إلى هذا الصرح المتميز الذي نحتفل به معا ليكون باكورة مجموعة من الافتتاحات المستقبلية التي سوف يقوم بها الحزب علي مستوى جميع المحافظات.

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فيما أعرب اللواء أحمد العوضي أن المقر الجديد لأمانة القاهرة عمل متميز ويكتمل بأداء قيادات وأعضاء أمانة القاهرة خلال الفترة القادمة كونها تعتبر الأمانة الرئيسية في تنفيذ الحشد للاستحقاقات المقبلة

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للواء صلاح المعداوي أمين عام القاهرة والمهندس محمد جمال الدين أمين التنظيم ولجميع قيادات أمانة القاهرة علي هذا الإنجاز وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعمل من أجل أن يتبوأ حزب حماة الوطن المكانة اللائقة بما يملكه من كوادر وطنية قادرة علي العمل والعطاء.

وأوضح الدكتور أحمد العطيفي أن الحزب بدأ بـ 43 مقرا والآن وصل إلى 1300 على مستوى الجمهورية وطالب أمانة القاهرة بسرعة استكمال التشكيلات على مستوى المحافظة حث يتثنى لهذه التشكيلات القيام بدورها المجتمعي وفقا لخطة الحزب

فيما وجة اللواء صلاح المعداوي الشكر والتقدير للفريق جلال الهريدي رئيس الحزب وقيادات الأمانة المركزية علي دعمهم لأمانة القاهرة باعتبارها احد أكبر الأمانات علي مستوي الجمهورية وأن تكون عند حسن الظن بها للإرتقاء بالعمل الحزبى بجميع قطاعات محافظة القاهرة.

وأكد المعداوي علي ان هذا المقر سوف يكون خلال الفترة القادمة إحدى المنارات الأساسية لحزب حماة الوطن لخدمة جميع فئات المجتمع وبخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم.

 

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القاهرة حزب حماة الوطن التجمع الخامس كوادر العمل الحزبي الشباب ذوى الهمم

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