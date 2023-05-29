اعتماد 5 ملايين جنيه لتدعيم خطوط مياه الشرب بـ8 المناطق بمدينة الفيوم

وافق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الطلب المقدم من النائب عماد سعد حموده، رئيس لجنة الإسكان، وعضو مجلس النواب بدائرة محافظة الفيوم، باعتماد 5 ملايين جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق والأحياء المحرومة بمدينة الفيوم وهى “قحافة – دارالرماد الجديدة – دلة – العريان –الشيخة شفا – كيمان فارس – حى الجامعة - معهد الاورام”، وذلك لتوفير مياه صالحة للشرب للمواطنين بهذه المناطق .

وأشار مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، إلى أن اعتماد مبلغ الـ 5 ملايين الذى وافق عليها الدكتور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من بند المد والتدعيم للعام المالى 2022/2023، وسيتم استكمال باقى المبلغ المطلوب بالخطط القادمة فور توافر الاعتمادات المالية.

وأضاف مستشار الوزير، أنه تمت مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى؛ لإصدار التعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، للبدء فى تنفيذ الأعمال المطلوبة وتحديد موعد الانتهاء من التنفيذ.

كان وزير الإسكان وافق على توفير 30 مليون من قبل من بند المد والتدعيم بالوزارة خلال العام المالى 2022 /2023 .

ى ر