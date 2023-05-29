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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 طوابق مشتعلة و23 مصاب.. التفاصيل الكاملة لحريق جهاز 15 مايو|صور

حريق جهاز مايو
حريق جهاز مايو

حريق هائل إندلع في مبني جهاز مدينة 15 مايو حيث تمكنت وحدات الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة من السيطرة علي النيران، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق هائل شب داخل الطابق الاول بمبني جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة لتمتد النيران حتي الطابق الخامس .

التفاصيل الكاملة لحريق جهاز مدينة 15 مايو

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة علي حريق نشب داخل الطابق الاول بمبني جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة لتمتد النيران والأدخنة إلى المبنى وصولا إلى الطابق الخامس، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً  بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو .

 

حريق جهاز مايو
حريق جهاز مايو

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ ١٠ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ ، وتم اخلاء مبنى جهاز مدينة 15 مايو من الموظفين والمواطنين بعد ان تصاعدت الادخنة من داخل المبنى، ووصول النيران والأدخنة إلى الطابق الخامس، كما تم الدفع بسيارة سلم هيدروليكي لإنقاذ المواطنين والموظفين.

حريق جهاز مايو

إصابة 23 موظفا ومواطنا في حريق جهاز مايو

وبالمعاينة والفحص، كشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة إصابة ٢٣ موظفاً بالجهاز ومواطنا من المترددين علي الجهاز باختناقات وجارٍ اسعافهم ، بينما قام شخص بالقفز من الطابق الخامس هرباً من النيران ليصاب بكسور .

وتبين من الفحص المبدئي أن ماس كهربائي في تكييف باحد الطوابق وراء نشوب الحريق وامتددت النيران من الطابق الاول للطابق الخامس وتم تدمير جزء كبير من واجهة المبني، ووصول النيران إلى الأشجار المتواجدة أمام المبنى.

حريق جهاز مايو
حريق جهاز مايو

وتم نقل المصابين لتلقى العلاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم، كما تبين إصابة موظف بكسور وسحجات متفرقة في الجسد أثر سقوطه من الطابق الخامس من مبنى جهاز 15 مايو، قبيل السيطرة على الحريق وإخماده، وجرى إستكمال إجراءات السيطرة على النيران وعمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.

وشكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فريق أمني لفرض كردون بمحيط الحادث، مع وصول خبراء الأدلة الجنائية إلى مسرح الحادث للوقوف على أسباب وملابسات إندلاع النيران في مبنى الجهاز، والذي يحتوى على جهاز 15 مايو والسجل المدني والجوازات والجنسية وإدارة المستقبل التعليمية.

مايو جهاز 15 مايو جوازات مايو مبنى جهاز مايو جهاز مدينة 15 مايو

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