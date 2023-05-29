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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قفز من الطابق الخامس .. موظف يهرب في حريق جهاز 15 مايو

حريق جهاز مايو
حريق جهاز مايو

أصيب موظف بكسور متفرقة جراء حادث حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو، بعد قيامه بالقفز من الطابق الخامس عقب إندلاع النيران في مبنى جهاز 15 مايو، الذي يحتوى على الجهاز والسجل المدني والإدارة التعليمية.

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موظف يقفز من الخامس بحريق جهاز 15 مايو

 

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة علي حريق نشب داخل الطابق الاول بمبني جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة لتمتد النيران والأدخنة إلى المبنى وصولا إلى الطابق الخامس، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً  بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو .

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ ١٠ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ ، وتم اخلاء مبنى جهاز مدينة 15 مايو من الموظفين والمواطنين بعد ان تصاعدت الادخنة من داخل المبنى، ووصول النيران والأدخنة إلى الطابق الخامس، كما تم الدفع بسيارة سلم هيدروليكي لإنقاذ المواطنين والموظفين.

حريق جهاز مايو

إصابة 23 موظفا ومواطنا في حريق جهاز مايو

وبالمعاينة والفحص، كشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة إصابة ٢٣ موظفاً بالجهاز ومواطنا من المترددين علي الجهاز باختناقات وجارٍ اسعافهم ، بينما قام شخص بالقفز من الطابق الخامس هرباً من النيران ليصاب بكسور .

وتبين من الفحص المبدئي أن ماس كهربائي في تكييف باحد الطوابق وراء نشوب الحريق وامتددت النيران من الطابق الاول للطابق الخامس وتم تدمير جزء كبير من واجهة المبني، ووصول النيران إلى الأشجار المتواجدة أمام المبنى.

وتم نقل المصابين لتلقى العلاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم، كما تبين إصابة موظف بكسور وسحجات متفرقة في الجسد أثر سقوطه من الطابق الخامس من مبنى جهاز 15 مايو، قبيل السيطرة على الحريق وإخماده، وجرى إستكمال إجراءات السيطرة على النيران وعمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.

وشكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فريق أمني لفرض كردون بمحيط الحادث، مع وصول خبراء الأدلة الجنائية إلى مسرح الحادث للوقوف على أسباب وملابسات إندلاع النيران في مبنى الجهاز، والذي يحتوى على جهاز 15 مايو والسجل المدني والجوازات والجنسية وإدارة المستقبل التعليمية.

مايو جهاز مايو حريق جهاز مايو 15 مايو مدينة 15 مايو

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