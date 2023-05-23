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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تهاني تستغيث من زوجها: مقرف جدافي العلاقة الزوجية

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

داخل أروقة محاكم الأسرة العديد من المشاكل الأسرية إلا أن مشكلة تهاني كانت هي الأغرب بينهم، فقد حضرت تهاني إلى محكمة الأسرة في المعصرة لترفع قضية خلع على زوجها، هاربة من تصرفاته التي وصفتها بالشهوانية والحيوانية.

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مشكلة تهاني مع زوجها

وقالت تهاني الزوجة الثلاثينية «زوجي مقزز جدا في التعامل معي داخل غرفة النوم وكذلك في علاقتنا الزوجية، ودائما ما أشاهده يقوم باستنشاق ملابسي المنزلية والداخلية في الغرفة وحين أقوم بسؤاله يقول لي أنه من الإشتياق لي، فكيف ذلك وأنا معه».

سردت الزوجة الثلاثينية تفاصيل مشكلتها مع زوجها حيث قالت «أنا عندي 34 سنة وجوزي أكبر مني بسنة واحدة بس، ومتجوزين من حوالي سنتين، أتقدم لأخويا الكبير عشان يتجوزني وهو شغال في شركة في المهندسين، وأخويا وافق وهو جاب أهله وجه وقرينا الفاتحة وأتخطبنا».

تهاني: جوزي بيشم هدومي

تابعت تهاني «بعد 8 شهور خطوبة كانت الشقة خلصت وأستلمنا العفش وجهزنا للفرح، وبعدها أتجوزته، وفي البداية كان راجل طبيعي جدا ومفيش أي تصرفات أو حاجة بيعملها تخليني رافضة إني أعيش معاه، وأستمرينا على كدة سنة ونص تقريبا».

وأكملت تهاني الزوجة الثلاثينية «بعد سنة ونص جواز، كنا سهرانين سوا إحنا الإتنين ودخلنا الأوضة وبعدها حصل العلاقة الزوجية وبعد ما خلصنا قام ولع سيجارة ولقيته واقف عن الباب بيشم هدومي وسألته بتعمل إيه قالي بشوف الهدوم اللي عايزة تتغسل أوديها الغسالة».

زوجة: قالي خدي هدومك وعلى أهلك

وأضافت تهاني «بعد اليوم ده الموضوع أتكرر كتير وبقيت أشوفه بيشم هدومي اللي في الأوضة واللي في الغسيل، ده غير إنه أتغير في العلاقة الزوجية وأصبح يمارس تصرفات غريبة وغير سوية، وده خلاني أتكلم معاه واقوله إني رافضة الحاجات دي، ومش فاهمة ليه بتشم هدومي، ورد عليا قالي عشان بتكوني وحشاني فبقوله طيب ما أنا نفسي معاك بشحمي ولحمي، يقولي عادي بحب ريحتك، ودي كانت حاجة بتقرفني جدا».

بعد فترة روحت إتكلمت مع مامته عشان كنت أخدت عليها وبتكلم معاها زي أمي بالظبط.. تكمل الزوجة الثلاثينية قائلة «والدته قالتلي إيه اللي بتقوليه ده ولما يجي أنا هعمل وهسوي وأتعصبت قولتلها أنا بحكيلك عشان تشوفي حل مش يحصل مشاكل، وتاني يوم لقيته جاي يقولي إيه اللي قولتيه لأمي ده قولتله بشتكي، قالي طيب خدي بقى هدومك دي اللي مش عاجبك اللي أنا بعمله وروحي بيها على أهلك، وروحت قعدت عند أهلى شهر وهو معبرنيش وكلمته مش بيرد وأخويا كلمه مردش بردو، ورفعت قضية خلع عليه عشان أخلص منه».

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