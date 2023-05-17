عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عنيدة ودماغها ناشفة.. اعترافات قاتل ممرضة أكتوبر: ضربتها على رجلها بالحزام

ممرضة أكتوبر وزوجها
ممرضة أكتوبر وزوجها

أثارت قصة ممرضة أكتوبر التي لقيت حتفها في غضون أوائل شهر إبريل الماضي، واتهمت أهلها زوجها بإنهاء حياتها إثر خلافات بينهم داخل المنزل، ضجة ، خاصة وأن زوجها قرر بأنها هي من حاولت إنهاء حياتها وهو كان يحاول إنقاذها.

مرض نفسي أم مخدرات.. القصة الكاملة لمقتل مهندس على يد سائق لودر في القاهرة|صور

مأساة سيدة في الجيزة.. طلبت من زوجها "يشتغل ويصرف" فكان نصيبها الضرب

إعترافات المتهم بقتل ممرضة أكتوبر

إعترافات تفصيلية أدلى بها المتهم بقتل زوجته ممرضة أكتوبر، خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه، حيث قرر بأنه بالغ من العمر 28 عاما، ويعمل ممرضا في مستشفى الدمرداش حيث كانت تعمل زوجته المجني عليها فاطمة أيضا، وتعرف عليها من خلال عملهم سويا في المستشفى، حتى طلبها للزواج، وتزوجا قبيل وفاتها بـ 4 أشهر.

وقال المتهم بقتل زوجته فاطمة ممرضة أكتوبر، «الخناقات بيني وبين فاطمة الله يرحمها كانت كتير لكن كنا بنتصالح بسرعة أنا وهي وده عشان الحب اللي كان بينا، وفاطمة كانت كويسة جدا وبتعمل كل حاجة في البيت من أكل وتوضيب ونظافة وحتى العلاقة الزوجية، لكن كان عندها عيب واحد بس أنها عنيدة ودماغها ناشفة ومش بتسمع الكلام».

المتهم بقتل زوجته: عنيدة

وكشف المتهم بإنهاء حياة زوجته ممرضة أكتوبر خلال تحقيقات النيابة العامة، ما حدث يوم السادس من إبريل الماضي - ليلة الواقعة - حيث قال «يوم الحادث كنا بنفطر عادي وبعد ما خلصنا الفطار حصل بينا خناقة أنا وهي وبعدين لقيتها بتقولي أنا هموت نفسي وأخلص، وجريت على المطبخ تجيب آلة حادة، وأنا جريت وراها لقيتها ماسكة في إيديها آلة حادة، قولتلها بتعملي إيه إنتي دماغك راحت خالص».

علاقة مع الممرضة.. تفاصيل جديدة في إتهام طبيب بإبتزاز السيدات في القاهرة

سيدة في القاهرة تتهم طبيب نساء بمساومتها على الحرام: الرذيلة مقابل الإجهاض

وتابع المتهم في إعترافاته، مسكتها من وشها وبعدين من رقبتها وحاولت أسحب منها الألة الحادة دي، وهي كانت بتتحرك بجسمها عشان تفلت مني ومرة واحدة لقيت الألة الحادة عورتها في صدرها، روحت مخرجها من المطبخ عشان ضيق وجريت جبت مناديل من أوضة النوم بس معرفتش انشّف الجرح، فتحت باب الشقة وقعدت أنادي بصوت عالي محدش طلع.

وأضاف المتهم بقتل فاطمة ممرضة أكتوبر، بعدين أتصلت بأبويا وقولتله وهو طلع جري على فوق، وأول ما دخل راح شايلها معايا ونزلنا بيها كانت أمي جابت عربية تحت وحطينا فاطمة فيها وجرينا على مستشفى 6 أكتوبر وهناك لقيت الدكتور بيقولي شد حيلك، وأتقبض عليا، مشيرا إلى سابقة تعديه على المجني عليه بالضرب قائلا: أنا ضربتها بالحزام على رجلها قبل كدة، وأنا وهي كنا بنعض بعض يعني العض اللي في جسمها ده هزار.

ممرضة ممرضة اكتوبر فاطمة ممرضة اكتوبر الجيزة خلافات زوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

موضوعات متعلقة

مرض نفسي أم مخدرات.. القصة الكاملة لمقتل مهندس على يد سائق لودر في القاهرة|صور

مأساة سيدة في الجيزة.. طلبت من زوجها "يشتغل ويصرف" فكان نصيبها الضرب

ترشيحاتنا

إنذار بكارثة.. الأمم المتحدة: نصف سكان السودان بحاجة إلى المساعدات والحماية

كيلتشدار أوغلو: أردوغان زعيم زائف تابع لـ روسيا

مدبولي: الحكومة منحت 15 شركة الرخصة الذهبية.. و11 طلبا تحت الدراسة

الوزراء : أطلقنا صندوقا للاستثمار في الذهب ويتم تفعيله

أردوغان يعلن التوصل لاتفاق لتمديد «صفقة الحبوب» الروسية لمدة شهرين

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارات القطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ