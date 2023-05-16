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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علاقة مع الممرضة.. تفاصيل جديدة في إتهام طبيب بإبتزاز السيدات في القاهرة

طبيب - تعبيرية
طبيب - تعبيرية

واصلت جهات التحقيق في شمال القاهرة، التحقيقات في إتهام طبيب أمراض نساء وتوليد بمنطقة شبرا، بمساومة النساء على إجراء عمليات الإجهاض لهن مقابل ممارسة الرذيلة معهن ومواقعتهن في عيادته الطبيبة بمنطقة شبرا.

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إتهام طبيب نساء بابتزاز السيدات 

وإستمعت جهات التحقيق في القاهرة إلى أقوال ممرضة تعمل برفقة الطبيب في عيادته، حيث قالت أنها تعمل معها منذ حوالي ثلاث سنوات، وتقوم بالتجهيزات لمواعيد الطبيب مع المرضى، وإعداد جدوله الإسبوعي.

وتابعت ممرضة طبيب أمراض النساء والتوليد، أن الطبيب طلب منها إقامة علاقة غير شرعية معها، وحاول أكثر من مرة مواقعتها، إلا أنها كانت تهرب منه خوفا من طردها وخسارة عملها، حتى أخبرتها سيدة بمفاجأة.

ممرضة تكشف المستور في عيادة الطبيب

وأكملت الممرضة أمام جهات التحقيق في القاهرة، أن السيدة أخبرتها أنه أثناء توقيعها الكشف ابتزها الطبيب وطلب منها توقيع إيصالات أمانة مقابل عدم فضحها، وإصطحبتها الممرضة وقاما سويا بتحرير محضرا في قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة.

وتباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في إتهام سيدة لـ طبيب أمراض نساء وتوليد في منطقة شبرا، بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة معهن وتوقيع إيصالات أمانه مقابل إجراء عمليات إجهاض لهن من أطفال السفاح.

تقدمت سيدة بمحضر أتهمت فيه طبيب أمراض نساء وتوليد بمنطقة شبرا، لقيامه بمساومتها على ممارسة الرذيلة معها مقابل إجهاضها حتى لا يفضحها أمام أسرتها، وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم، بابتزاز السيدات وإجبارهن على ممارسة الرذيلة معه.

وتبين من تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة، قيام طبيب أمراض نساء وتوليد المتهم، بالتحصل على أموال من السيدات الراغبات في إجراء عمليات إجهاض لأطفال السفاح، وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ العملية لضمان حصوله على الأموال.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق في شمال القاهرة، أن الطبيب يمتلك عيادة في منطقة شبرا، ويقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات الحامل في أطفال سفاح بمقابل ممارسة الرذيلة معهن، حيث يقوم بابتزازهم بذلك لإجبارهن على الممارسة.

وطلبت جهات التحقيق في القاهرة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في الواقعة، وجرى إستكمال التحقيقات، وإستدعاء السيدة للإستماع إلى اقوالها في إتهامها للطبيب بمساومتها لممارسة الرذيلة معها.

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