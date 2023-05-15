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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة في القاهرة تتهم طبيب نساء بمساومتها على الحرام: الرذيلة مقابل الإجهاض

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في إتهام سيدة لـ طبيب أمراض نساء وتوليد في منطقة شبرا، بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة معهن وتوقيع إيصالات أمانه مقابل إجراء عمليات إجهاض لهن من أطفال السفاح.

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تفاصيل إتهام سيدة لـ طبيب نساء وتوليد

تقدمت سيدة بمحضر أتهمت فيه طبيب أمراض نساء وتوليد بمنطقة شبرا، لقيامه بمساومتها على ممارسة الرذيلة معها مقابل إجهاضها حتى لا يفضحها أمام أسرتها، وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم، بابتزاز السيدات وإجبارهن على ممارسة الرذيلة معه.

وتبين من تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة، قيام طبيب أمراض نساء وتوليد المتهم، بالتحصل على أموال من السيدات الراغبات في إجراء عمليات إجهاض لأطفال السفاح، وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ العملية لضمان حصوله على الأموال.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق في شمال القاهرة، أن الطبيب يمتلك عيادة في منطقة شبرا، ويقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات الحامل في أطفال سفاح بمقابل ممارسة الرذيلة معهن، حيث يقوم بابتزازهم بذلك لإجبارهن على الممارسة.

وطلبت جهات التحقيق في القاهرة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في الواقعة، وجرى إستكمال التحقيقات، وإستدعاء السيدة للإستماع إلى اقوالها في إتهامها للطبيب بمساومتها لممارسة الرذيلة معها.

القاهرة مديرية امن القاهرة طبيب نساء طبيب إجهاض

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