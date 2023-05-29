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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أريده قاسي وعنيف في المشاكل.. ولاء تشكو زوجها: رومانسي زيادة عن اللزوم

سيدة
سيدة

زوجة ثلاثينية تدعى ولاء ك.. قمحاوية اللون ومتوسطة الطول، أنيقة الملابس وهادئة في الحديث، طلبت الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة في الكيت كات وذلك بعد زواج دام لـ 4 سنوات، حيث قدمت الزوجة في شكواها سبب بأن زوجها «رومانسي زيادة عن اللزوم» وأنها تريد ذلك الزوج القاسي في الحديث والمتشدد في بعض الأحيان.

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زوجة تطلب الخلع في محكمة الأسرة

وبدأت ولاء حديثها قائلة «أنا عايزة الحياة فيها توابل كدة وشطة نتخانق من كل فترة لفترة، لكن كل حاجة هدوء والنقاش ماشي كويس بينا ومفيش مشاكل عشان هو بيتفاهم بهدوء ومش بيتعصب، حتى أنها شعرت بأنه بارد أو ضعيف الشخصية أمامها، إلى أن إنتهى بها المطاف في النهاية إلى طلب الخلع أمام محكمة الأسرة».

سيدة - أرشيفية

وقالت ولاء «أنا أتجوزت من 4 سنين، جوزي أتقدم لأهلي وطبعا مواصفات شاب محترم ومتدين، وأكبر مني بـ 9 شهور بس فأنا وافقت وأتخطبنا فعلا، وجهزنا الشقة واحدة واحدة سوا وكان ديما بيتناقش معايا ونتفاهم ومفيش زعيق ولا خناق ولا عصبية، حتى الخناقات كان هادي فيها جدا، لدرجة في ساعات تنرفزني».

ولاء تشكو زوجها: رومانسي بطريقة تخنق

وتابعت ولاء «أتجوزته وفضلت معاه 4 سنين بحاول أسخنه ساعة الخناق عشان يتعصب عشان يكون قاسي كدة في معاملته معايا، وهو على فكرة بيغير جدا عليا وصارم جدا في قرارته مع اي حد وقوي في شغله جدا، لكن معايا أنا رومانسي زيادة عن اللزوم وأنا عايزاه يبقى عنيف ويزعق كدة ويتخانق معايا ونزعق في الخناقات وبعدين يرجع رومانسي ويصالحني عادي».

فتاة - أرشيفية

وأكملت ولاء في دعواها للخلع من زوجها «في الفترة الأخيرة بقيت أحاول أستفز جوزي بأي شكل عشان لما نتخانق يشد معايا وأشد قدامه ونتخاصم وبعدين كل واحد يروح أوضة ونتصالح لكن مكنش بيعمل كدة هو ديما بيعرف يلم المشكلة سواء غلطان أو لا وأنا مش بحب كدة أنا عايزاه يكون عنيف كدة في المشاكل والخناقات بينا».

وأختتمت ولاء قائلة «في النهاية أنا قعدت معاه كتير أكتر من المشاكل وأكتر ما عشت معاه، وافهمه إني عايزاه راجل عنيف كدة وقاسي عليا لكن هو مش عايز يعمل ده، فطلبت من ننفصل قالي لا وحاول يصلح بردو بطريقته اللي مش بحبها، روحت رفعت عليه قضية خلع».

ولاء زوجة محكمة الاسرة مشكلات أسرية مشاكل زوجية

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