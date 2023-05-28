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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دلوعة العيلة وزوجها البخيل.. شريهان: وقف استنى 3 جنيهات باقي التاكسي

مشاكل زوجية
مشاكل زوجية

شريهان فتاة عشرينية «دلوعة العيلة» مثلما أطلقت عليها والدتها، أقامت دعوى خلع في محكمة الأسرة بمصر الجديدة هاربة من بخل زوجها الشديد على حد قولها، حتى أن الأمر قد وصل به إلى عدم الموافقة على دفع إشتراك الإنترنت المنزلي أو باقات الهاتف، وسرقته لـ باسوورد الإنترنت الخاص بالجيران وإعطائه لها على أنه خاص بأحد أصدقائه في المنطقة.

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شريهان تشكو زوجها في محكمة الأسرة

قصة شريهان مع زوجها أكرم لم تكمل عاما، فقد تزوجت لمدة تسعة أشهر فقط، وحضرت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الهروب من تلك الحياة الصعبة معه، حيث سردت هي ووالدتها والمحامي الخاص بها قصتها مع زوجها أكرم قائلة «أنا أتجوزت صغيرة عشان دادي ومامي يفرحوا بيا.. لكن أنا بنت ناس ومشوفتش كدة في بيتهم».

سردت شريهان قصتها مع زوجها أكرم قائلة «أنا عندي 24 سنة.. ومعنديش أخوات تاني وعايشة مع أسرتي في التجمع الخامس، ودادي جايب لي شقة في مصر الجديدة، وأتقدم لي عريس شغال في بنك ومعاه عربية وأسرته متوسطة في نفس وضع أسرتي، وتم الموافقة عليه، وعشان مامي ودادي يفرحوا بيا أنا وافقت».

فتاة أرشيفية

زوجة عشرينية تشكو زوجها: بخيل جدا

وقالت شريهان «في شهرين بالظبط كنت خلصت كل حاجة في الشقة وجهزنا كل حاجة وهو قال أنا عندي شقة في المعادي بس أنا قولت أنا عايزة أقعد في شقتي في مصر الجديدة، وفعلا جهزنا كل حاجة والمعاملة والخروجات كانت حلوة أوى في الخطوبة مع أنها شهرين بس».

وتابعت شريهان في قصتها مع زوجها «أول ما أتجوزنا روحنا شهر العسل في الجونة والدنيا كانت عادية جدا، وبدأت أخد عليه وهو يتعامل معايا عادي، وأول ما رجعنا كان أول موقف، خرجنا الصبح نجري شوية من غير العربية وإحنا راجعين طلبنا أوبر ووقف تحت البيت ربع ساعة مستني الكابتن يفك الفلوس عشان يرجع له 3 جنيه وأنا أقول له سيب الباقي لحد ما أخدهم منه، ولما طلعنا كانت أول خناقة بيني وبينه في البيت بعد حوالي أقل من شهر من الجواز».

فتاة - أرشيفية

والدة شريهان: بنتي دلوعة وجوزها معاه فلوس

وأكملت الزوجة العشرينية «وبعد المشكلة دي بدأت أشوف منه حاجات كتير توضح أنه بخيل وكل مرة خناقة، ومن حوالي 3 شهور، قولتله عايزين نجيب إنترنت منزلي وأنا هقدم عليه، قالي مش محتاجين أنا في واحد صاحبي هنا هيديني الباسوورد بتاعه، وأداني فعلا باسوورد كدة وفتحت إنترنت على اللاب والموبايل بتاعي، بس عشان الصدفة وعشان هو كداب طلع سارق الإنترنت بتاع واحدة في العمارة ولما قولتله قالي إنتي ليكي إنترنت ملكيش دعوة منين».

وقالت والدة شريهان «بنتي دلوعة العيلة.. وجوزها معاه فلوس مش فقير، ومش عارفين ليه بيتعامل معاها بالأساليب دي، وديما بخيل في كل تصرفاته وفي حاجات مفيهاش اي بخل وممكن يتصرف فيها بشكل أفضل من كدة، ولما قعدت أتكلمت معاه قالي دي طريقتي ومحدش يدخل قولتله إحنا مش كدة وننفصل أحسن قال أنا معنديش طلاق، فروحت للمحامي وطلبت منه يخلع البنت ويخلصها من ده».

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