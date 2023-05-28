شعرت بأنها ليست والدتي.. فتاة السلام: هربت من سجنها ومعاملتها السيئة

خرجت فتاة السلام تاركة منزل أسرتها أثر المعاملة التي تتعرض لها على يد والدتها داخل المنزل، فقد عانت الفتاة من والدتها بأضرار نفسية وجسدية، فمنذ نعومة أظافرها ووالدتها تفرض عليها أشكالا وأنواعا من التنمر والإعتداء، حتى وصل بها الحال إلى الهروب من المنزل، لتجد منزل صديقتها في الدراسة مآوى لها.

القصة الكاملة لـ فتاة السلام مع والدتها

سردت فتاة السلام في أقوالها أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفاصيل قصتها مع والدتها، حيث قالت أنها منذ الصغر وتتعرض إلى إعتداءات مستمرة من والدتها، ودوما ما كانت والدتها تتنمر عليها بأنها ليست جميلة وأنها قبيحة الشكل، قائلة لها «إمتى أرتاح منك»، فطالما كانت الأم تلمح لإبنتها بأنها غير مرغوب في وجودها في الأسرة.

فتاة - أرشيفية

وقالت فتاة السلام خلال التحقيقات « من صغري وماما بتعاملني وحش، وكانت ديما تقولي إنتي مكانك مش هنا، إنتي تشتغلي خدامة في البيوت بشكلك ده، ومكنش عاجبها شكلي، وأنا مكنتش بتكلم، ولما كبرت شوية خرجتني من المدرسة ورفضت إني أروح دروسي، وقالتلي إنتي تخليكي هنا في البيت كدة مالوش لازمة التعليم».

فتاة السلام: حاولت أمشي من البيت ومعرفتش

وتابعت فتاة السلام «حاولت كتير جدا أمشي من البيت وأهرب منها، بس في كل مرة كنت بفشل في حاجة زي دي، والمرة دي نجحت وتركت لها المنزل، بعد أن أخبرني والدي بالمغادرة كونه لا يقوى على والدتي، وكان كثيرا ما يخاف منها، حتى توجهت إلى شقة صديقتي في الدراسة ومكثت لديها».

وخرجت فتاة السلام عن صمتها عبر منصات التواصل الإجتماعي من خلال مقطع مصور تحدثت فيه عن والدتها ومدى الإيذاء الذي تتعرض له على يديها، قائلة «أنها تتعرض للظلم والقهر على يد والدتها، كما أنها تتنمر على شكلها»، وأنها لم تحرر محضرا بذلك وناشدت النيابة والأجهزة الأمنية بنجدتها، وباشرت النيابة تحقيقات فور نشر المقاطع.

فتاة - أرشيفية

وعقب تقنين الإجراءات وإستخدام التكنولوجيا الحديثة توصلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى فتاة السلام، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث إستمعت إلى أقوال فتاة السلام، وناظرتها، حيث تبين من التقرير الطبي الخاص بالفتاة أن إصابتها قديمة وليست حديثة، كما تبين وجود إصابة في الرأس وجروح وسحجات في الجسد، وأمرت النيابة إيداعها دار رعاية بسبب عدم قدرة والدها القعيد على رعايتها.

وأمرت النيابة العامة في القاهرة، بحبس والدة فتاة السلام وذلك بعدما قررت قيامها بالإعتداء على ابنتها بسبب تأخرها المتكرر خارج المنزل، وعقب الإنتهاء من التحقيقات أحالت النيابة المتهمة والدة فتاة السلام إلى محكمة الجنح لمحاكمتها عما أسند إليها من إتهامات.