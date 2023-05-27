الأم كشفت شهواته.. تفاصيل اتهام أب بالإعتداء على بناته في المقطم

تباشر جهات التحقيق في المقطم بالقاهرة، التحقيقات مع الأب المتهم بالإعتداء على طفلتيه بمنطقة المقطم، حيث استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلتين البالغين من العمر 13 عاما و10 سنوات.

اب يعتدي على إبنتيه في المقطم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم أفاد بورود بلاغا من سيدة أتهمت فيه زوجها بالتعدي على طفلتيها البالغين من العمر 13 عاما و10 سنوات، وإستغلاله الأطفال في الإعتداء عليهم بعدما سيطرت عليه شهواته.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى إستكمال التحقيقات، حيث إستمعت جهات التحقيق في المقطم لأقوال الفتاتين، كما تم الإستماع لأقوال والدتهن، وأيضا والدهم المتهم.

تفاصيل حفلة الاب مع ابنته في المقطم

وفي سياق متصل، كانت نيابة المقطم القاهرة، باشرت التحقيقات في واقعة إتهام أب وزوجته الثانية بالإعتداء على ابنته بمنطقة المقطم وتعذ.يبها، والقيام بحفلات ضرب ضد الطفلة الصغيرة، حيث أمرت النيابة العامة، بتسليم الفتاة نورهان - من ذوي الإحتياجات الخاصة - إلى والدتها وذلك بعد أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها وعدم تعريض حياتها للخطر، وسرعة ضبط وإحضار الزوجة الثانية المتهمة مع والد الفتاة في الواقعة.

كما أمرت جهات التحقيق في القاهرة، بضبط وإحضار الزوجة الثانية للمتهم، لإشتراكها معه في التعدي على الطفلة، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير مفصل بالإصابات المتواجدة بجسدها، مع إستدعاء والدتها - زوجة المتهم الأولى - للإستماع إلى أقوالها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغا من سيدة إتهمت فيه زوجها بالإعتداء على إبنتهما في المقطم بالإشتراك مع زوجته الثانية، وإقامة حفلات ضرب على المجني عليها.

تفاصيل تعدي أب على ابنته في القاهرة

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى موقع البلاغ وتم العثور على الطفلة والتحفظ عليها، كما ألقت أجهزة المباحث القبض على الأب المتهم، وتم إصطحابه إلى ديوان قسم الشرطة وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية.

وبمواجهة الأب اعترف بارتكابه جريمة ضرب والإعتداء على إبنته بالإشتراك مع زوجته الثانية، حيث شكلت فرق المباحث فريق بحث لسرعة ضبط وإحضار الزوجة الثانية للمتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق في القاهرة لمباشرة التحقيقات.