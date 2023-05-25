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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأول رفض تحريك دعوى زنا.. بلاغ اختفاء يكشف جمع سيدة بين زوجين بالمرج

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

باشرت جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في اتهام زوجة بالجمع بين زوجين في منطقة المرج، وذلك بعدما حرر زوجها محضرا باختفائها.

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تفاصيل جمع زوجة بين زوجين في القاهرة

وأمرت جهات التحقيق في القاهرة بإخلاء سبيل ربة المنزل، المتهمة بالجمع بين زوجين وذلك بعد تنازل الزوج أمام جهات التحقيق وعدم تحريكه دعوى الزنا ضد زوجته المتهمة بالجمع بين زوجين.

بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، تضمن ورود بلاغ من زوج أفاد بتغيب زوجته عن المنزل وخروجها للذهاب إلى مكتب الصحة في المرج وعدم عودتها مرة أخرى إلى المنزل، وفشله في التواصل معها هاتفيا.

هروب الزوجة لشقة شاب في المرج

وشكلت الأجهزة الأمنية في القاهرة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده عن العثور على الزوجة حيث تبين خروجها من المنزل وبحوزتها كيس بلاستيكي، وبالتعامل الفني وإجراء التحريات تبين إختباء الزوجة لدى شاب في شقته بمنطقة المرج.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن الزوجة على علاقة بشاب آخر منذ فترة حيث خرجت من المنزل بعد أن أوهمت زوجها بالذهاب إلى مكتب الصحة في المرج، إلا أنها كانت قد تحصلت على كيس بلاستيكي به ملابسها وذهبت إلى شقة الشاب الذي تربطها علاقة به ومكثت لديه.

إخلاء سبيل زوجة بعد تنازل زوجها

وقال الزوج في أقواله خلال محضر الشرطة والتحقيقات، إن زوجته خرجت في الصباح ممسكة بكيس بلاستيكي وأخبرته بذهابها إلى مكتب الصحة في المرج، ولم يتسن له معرفة ما داخل الكيس، وفوجئ بعدم عودتها وبالاتصال بها لم يستطع الوصول إليها بسبب إغلاق هاتفها فقام بتحرير المحضر اللازم عن الواقعة.

وقالت السيدة أمام جهات التحقيق في القاهرة، إنها على علاقة بشاب آخر، وجهزت شنطة ملابسها وخرجت من منزل زوجها بعدما أخبرته بذهابها إلى مكتب الصحة في المرج، وأغلقت هاتفها ومكثت لدى الشاب في شقته حتى تم العثور عليها.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على السيدة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وباشرت جهات التحقيق في القاهرة التحقيقات، حيث تبين عدم تحريك الزوج لدعوى الزنا، وتنازله رسميا عن الاتهام أمام جهات التحقيق.

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