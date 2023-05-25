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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلبت زيارة إبنها المحبوس.. نهاية مأساوية لصفاء على يد زوجها في الدقهلية

تعدى على الزوج
تعدى على الزوج

صفاء سيدة أربعينية من محافظة الدقهلية.. نجلها محبوس في أحد القضايا، طلبت من زوجها الذهاب لزيارته إلا أن الأخير كان له رأي آخر، فقام باحتجازها داخل غرفة وظل يعتدي عليها حتى سقطت جثة هامدة في يده وتركها وفر هاربا.

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قصة سيدة الدقهلية مع زوجها

قصة سيدة الدقهلية بدأت بطلبها الذهاب إلى زيارة نجلها المحبوس على ذمة قضية، وطلبت من زوجها الخروج، إلا أن الزوج الي يعمل مبيض محارة، رفض ذلك ولأنه كان دائم التعدي عليها فقام بإغلاق الباب عليهما، وحاول كتم أنفاسها، وحين لم يستطيع تنفيذ ذلك قام بضربها على رأسها فلقيت مصرعها في الحال.

نجل المجني عليها سيدة الدقهلية كشف المستور، وفضح جريمة والده، حيث إستمع لصرخات والدته في الغرفة وحاول فتح الباب إلا أنه لم يستطيع، وشاهد والدته من خلال نافذة الحمام وهو يقوم بالتعدي على والدته بالضرب والخنق محاولا إنهاء حياتها، فقفز إلى الشارع وأخبر جارته بذلك.

تفاصيل تخلص زوج من زوجته في الدقهلية

وقررت نجوى إبراهيم الدسوقي، 46 عاما، ربة منزل، بشهادتها أنها حال تواجدها بالطريق العام أبصرت نجل المجني عليها مهرولة وفي حالة بكاء شديد، وباستبيان الأمر أخبرها بقيام "والده" بالتعدي على والدته وإزهاق روحها، فتوجهت إلى مسكن المجني عليه فأبصرت جمعا من الأهالي يحاولون فتح باب المسكن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بلاغا، يفيد بإتهام شخص بإنهاء حياة زوجته بسبب طلبها زيارة إبنها المحبوس، وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية القبض على المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

إحالة قاتل زوجته في الدقهلية للمفتي

وعقب إنتهاء التحقيقات أحال المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم "ممدوح. ا"، محبوس، 49 عاماً، مبيض محارة، مقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر، لأنه في يوم 29/6/2022 بدائرة مركز منية النصر في محافظة الدقهلية قتل المجني عليها "صفاء. ع"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك الغرض ألة حادة، وما إن ظفر بها حتى ركلها بقدمه في وجهها، ولعدم تمكنه من ذلك ومقاومتها له، كال لها عدة طعنات بذات السلاح استقرت بجسدها، ولعدم بلوغه مقصده بقتلها قام بخنقها ورطم رأسها أرضًا عدة مرات قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموضوفه التي أودت بحياته.

وأدلى "محمد"، 14 عاماً، نجل المجني عليها، بشهادته أمام النيابة العامة بأن المتهم  "والده" معتاد التعدي على المجني عليها "والدته" بالضرب لخلافات زوجية بينهما، وتدخله عدة مرات للذود عن المجني عليها، وبتاريخ الواقعة نما إلى سمعه استغاثات المجني عليها.

ونظرت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، جلسات القضية وقررت إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 20 يونيو للنطق بالحكم.

الدقهلية سيدة الدقهلية جنايات الدقهلية صفاء المفتي

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