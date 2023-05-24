البنت في ثانوي.. رانيا تطلب الخلع: بيتحرش بيا قدام أختي ويقولي حلال

رانيا زوجة ثلاثينية.. تزوجت قبل عامين فقط بعد تأخر زواجها قرابة 6 سنوات، إلا أنها وصلت بها الأمور في النهاية إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، حيث رفعت دعوى خلع على زوجها هروبا من أفعاله التي وصفتها بـ المشينة والخارجة والتي تخدش حياءها أمام أسرتها.

رانيا تطلب الخلع من زوجها

تقدم شاب للزواج من رانيا وهي في نهاية العشرينات من عمرها، وتمت الخطبة وبدأت رانيا في تجهيز أمور الزواج الخاصة بها إلا أن الزيجة لم تكتمل قبل الزواج بـ 20 يوما، وانفصلت رانيا حينها عن خطيبها، وظلت طوال سنوات منخرطة في عملها ولا تفكر في موضوع الزواج، وتجهيزات زواجها متواجدة بأكملها في شقة لأسرتها، حتى بلغت رانيا سن 35 سنة وكانت المفاجأة.

فقد عاد من جديد خطيب رانيا وتحدث إلى والدتها وأقاربها يريد العودة، وبالفعل تمت الموافقة واتفق الطرفان على الزيجة بعد شهر من عودته كونهم كانوا قد قاموا بتجهيز أغلب الأمور المتعلقة بالزيجة قبل 6 سنوات، وتزوجت رانيا في شقة بمنطقة مصر الجديدة ولم يكن بينها وبين زوجها ثمة مشاكل في بداية الأمور.

وسردت رانيا قصتها مع زوجها قائلة «وأنا عندي 29 سنة، شادي أتقدم لأهلي عشان يتجوزي وطلب إيدي منهم، وأهلي وافقوا عليه وأنا وافقت وبدأنا نجهز للجواز، بس للأسف حصل مشاكل بينا خلتني أديته الدهب بتاعه قبل الفرح بـ 20 يوم، قبل ما أنقل حاجتي للشقة بيومين، وأنفصلنا وفضلت مركزة في شغلي بعدها».

وقالت رانيا «بعد ست سنين شادي رجع كلم خالي وعمتي وأمي، وأنه عايز يرجع ومش هيلاقي زي في حتة تانية وفعلا رجع وعملنا تعديل بسيط على العفش خلص بسرعة وجهزنا الشقة في شهر وأتجوزنا، ومكنش في اي مشاكل بيني وبينه في البداية، سنة ونص عايشين زي اي إتنين الدنيا جميلة بينا وكويسة».

وتابعت رانيا في دعوى الخلع التي رفعتها على زوجها بمحكمة الأسرة «بعد سنة ونصف جواز، شادي بقى بيعمل حركات غريبة، أختي اللي في أولى ثانوي كانت بتقعد معايا كتير، عشان تذاكر براحتها وتقعد في هدوء، وكان جوزي في الرايحة والجاية يعمل حركات قدامها ويتحرش بيا، هو بصراحة كان محترم جدا معاها وزي بنته مش اخته بس، بس كان بيعمل أفعال خادشة قدامها والبنت لسه صغيرة».

واختتمت رانيا قائلة «كلمته كتير يرد عليا يقولي متعمليش مشاكل على الفاضي فيها إيه ما أنتي مراتي وحلالي، أقوله طيب أمشيها أنت بتعمل كدة عشان هي تمشي يقولي لا أنا عادي ولو عند أهلى أو أهلك هعمل كدة أنتي مراتي، وملقتش طريق معاه عشان يبطل الموضوع ده روحت رفعت عليه قضية خلع».

