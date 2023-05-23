في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

طالبة في الإسكندرية.. تعرضت لواقعة هتك عرض على يد حارس العقار التي تقطن به، حيث تتبع خطواتها إلى المصعد ثم إختطفها إلى الطابق السابع الغير مأهول بالسكان وقام بالإعتداء عليها بالضرب وتهديدها بآلة حادة ثم هتك عرضها، وأجبرها على الدخول إلى شقتها إلا أن الفتاة إستطاعت الهروب منه في النهاية وإبلاغ والدتها، وعاقبته المحكمة بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

قصة طالبة سيدي بشر وحارس العقار

جريمة حارس العقار ضد طالبة الجامعة شهدتها منطقة سيدي بشر في الإسكندرية، حيث حضرت الفتاة ف ع 20 عاما طالبة، عائدة إلى منزلها بمدخل العقار وما أن وصلت أمام باب المصعد حتى تتبعها الحارس ولم يخطر إلى بال الفتاة بما سيفعله ذلك الشيطان.

دخلت طالبة الإسكندرية إلى المصعد، وصعد خلفها حارس العقار، وما أن وصل المصعد إلى الطابق محل سكنها، حتى جذبها فجأة الحارس إلى داخل المصعد من جديد وصعد بها إلى الطابق السابع الغير مأهول بالسكان.

حارس عقار يعتدي على طالبة في الإسكندرية

أخذ حارس العقار يتحسس جسد الطالبة ويهتك عرضها، ثم أخذ منها زجاجة عطر وقام بضربها بها، وهددها مستخدما ألة حادة، بأن ترضخ لها، وبمرور الوقت قام بوضعها في المصعد من جديد مصطحبا الفتاة إلى شقتها ودخل بها شقتها لإستكمال الإعتداء عليها.

ما أن دخل المتهم برفقة طالبة سيدي بشر إلى شقتها، حتى تمكنت الفتاة من إدخاله إحدى الغرف وإغلاقها عليه وإبلاغ والدتها التي حضرت وقامت بالإتصال بالشرطة التي حضرت وألقت القبض على المتهم.

إحالة حارس عقار سيدي بشر للمفتي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مباحث قسم سيدي جابر، افاد بقيام حارس عقار بالإعتداء على طالبة تحت التهديد وهتك عرضها، والإستيلاء على هاتفها لمنع التواصل مع من ينجدها.

وتبين من التحريات أنه أثناء دخول المجني عليها "طالبة"، 20 سنة، إلى محل سكنها تتبعها المتهم، ويعمل حارس أمن عقار، مستقلا المصعد برفقتها، وعند نزولها الى الطابق محل الشقة سكنها جذبها قسرا إلى الطابق السابع غير المأهول بالسكان، وإسقاطها أرضا وتعدي عليها ضربا، واستولى على هاتفها المحمول لمنع التواصل مع من ينجدها، وتعدى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق؛ وبعد انتهاء التحقيقات، قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت إحالة المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.