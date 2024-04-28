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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعليق الأنشطة الفنية للمطرب محمد عبده.. اعرف التفاصيل

محمد عبده
محمد عبده

نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا تعليقا عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تؤكد تعليق أنشطة الفنان محمد عبده بسبب ظروف مرضه. 

وكتبت شركة روتانا فى منشورها :  إلى جمهور ومحبي فنان العرب محمد عبده.. تفيدكم مجموعة روتانا للموسيقى ممثلة بإدارة حفلات الفنان ونشاطاته الفنية بانه وبالاتفاق مابين روتانا والفنان سيتم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة وعدم الارتباط باي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر سيتم الإعلان عنها تباعًا، وهذا القرار هو حفاظًا وتقديرًا وحرصًا على سلامة فناننا الحبيب.

محمد عبده 

كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات اعتذرت لجمهورها فى البحرين بعد إلغائها حفل المطرب محمد عبده وخالد الشيخ الذي كان من المفترض إقامته يوم 19 من شهر إبريل الجاري، وذلك بسبب تعرض المطرب محمد عبده لأزمة صحية مفاجئة.

وأكدت شركة روتانا لعملائها على أحقيتهم فى استرجاع مبلغ التذكرة كاملا أو استخدامه فى حجز أى حفل أخر على مسرح الدانة بالبحرين حتى نهاية العام الجاري.

وحقق الفنان محمد عبده، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة 19 أكتوبر من العام الماضي 2022، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية الملامح لـ محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.  

وحقق فنان العرب محمد عبده ، 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم كثير اشتقت، بعد طرحها الأحد 30 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، ألحان : ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبدالعزيز.

الصفحة الرسمية لشركة روتانا الفنان محمد عبده محمد عبده روتانا أغانى محمد عبده

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