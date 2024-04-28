خلال 48 ساعة.. إسرائيل تنتظر ردا من حماس على آخر عرض خاص بصفقة التبادل

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل تنتظر ردا من حركة حماس على آخر عرض بخصوص صفقة التبادل خلال 48 ساعة.

وقال مسؤول لقناة "إسرائيل 24"، إن تل أبيب تتوقع استلام ردًا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار على مقترحات صفقة التبادل خلال الساعات الـ 48 المقبلة.

وأضافت أنه في حال تلقي رد سلبي من حماس فإن إسرائيل قد تلجأ لعملية من عدة مراحل في رفح.

وأشارت مصادر لقناة إسرائيل 24 إلى أن الحرب "المكثفة" في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل تركز على الجبهة مع حزب الله.

وأكد أن تل أبيب أبدت استعدادا لتقديم تنازلات كبيرة تخص عودة النازحين لشمال غزة.

على جانب آخر، ذكرت صحيفة "الشرق" السعودية، اليوم الأحد، أن وفدا من حركة حماس سيزور القاهرة غدًا الاثنين لبحث الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وحسب التقرير فإن "الاقتراح الجديد يتضمن التقدم في مسألة عودة النازحين وعدد وفئات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الأسر الإسرائيليين".

ونص المقترح الجديد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تبتعد مسافة كافية عن الطريق التي سيسلكها النازحون العائدون إلى شمال القطاع.

وأفادت التقارير أن وفد حماس الذي سيصل إلى القاهرة سيترأسه خليل الحية، القيادي الكبير ونائب زعيم حماس في غزة.