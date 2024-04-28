عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 48 ساعة.. إسرائيل تنتظر ردا من حماس على آخر عرض خاص بصفقة التبادل

علم إسرائيل
علم إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل تنتظر ردا من حركة حماس على آخر عرض بخصوص صفقة التبادل خلال 48 ساعة.

وقال مسؤول لقناة "إسرائيل 24"، إن تل أبيب تتوقع استلام ردًا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار على مقترحات صفقة التبادل خلال الساعات الـ 48 المقبلة.

وأضافت أنه في حال تلقي رد سلبي من حماس فإن إسرائيل قد تلجأ لعملية من عدة مراحل في رفح.

وأشارت مصادر لقناة إسرائيل 24 إلى أن الحرب "المكثفة" في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل تركز على الجبهة مع حزب الله.

وأكد أن تل أبيب أبدت استعدادا لتقديم تنازلات كبيرة تخص عودة النازحين لشمال غزة.

على جانب آخر، ذكرت صحيفة "الشرق" السعودية، اليوم الأحد، أن وفدا من حركة حماس سيزور القاهرة غدًا الاثنين لبحث الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وحسب التقرير فإن "الاقتراح الجديد يتضمن التقدم في مسألة عودة النازحين وعدد وفئات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الأسر الإسرائيليين".

ونص المقترح الجديد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تبتعد مسافة كافية عن الطريق التي سيسلكها النازحون العائدون إلى شمال القطاع.

وأفادت التقارير أن وفد حماس الذي سيصل إلى القاهرة سيترأسه خليل الحية، القيادي الكبير ونائب زعيم حماس في غزة.

إسرائيل حماس صفقة التبادل يحيى السنوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغريم عمرو السولية وحسين الشحات ماليا بسبب مباراة مازيمبي.. اعرف السبب

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

إسرائيل تخصص أسبوعين للتوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن صفقة الأسرى

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

ترشيحاتنا

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مئات البنادق في الإتجاه الإستراتيجى الغربى

بشرى لهؤلاء المرضى.. شجرة نادرة في حديقة الحيوان تقود لاكتشاف مهم.. تفاصيل

16 تصريحا مهما لـ الرئيس السيسي اليوم.. صفحة الحوار الوطني تعرض أبرزها

مجالات عمل تحقق 100 ألف دولار.. اعرف التخصصات والجامعات المتاحة بها

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة في جريمة الفيديوهات الفاضحة بالهرم

حفل زفاف ملياردير هندي أمام أهرامات الجيزة يخطف الأنظار.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مجلس المراكز

أوف شولدر.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بأنوثتها

جريمة طفل شبرا| هل يعاقب القاصر فور التحريض على الجريمة؟ قانوني يجب

بربع بانية.. طريقة عمل حواوشي الفراخ

فيديو

فرصة للشراء.. الذهب يتراجع وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

أحمد الفيشاوي يرقص ويغني مع حسن شاكوش.. شاهد

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ