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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سعر خرافي.. تيشيرت عمرو دياب في حفل البحرين يثير ضجة

صدى البلد

أثار النجم عمرو دياب جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا، بعد الحفل الذي أحياه بدولة البحرين بعد غياب 16 عاما عن جمهوره هناك.

وارتدى عمرو دياب تيشيرت بتصميم Polo أنيق، من العلامة التجارية 870 يورو، أي ما يعادل 45 ألف جنيه.

 

وارتدى عمرو دياب بجانب السوار، اثنين آخرين من تصميم دار Cartier، بطراز Love Bracelet، باللونين الفضي والذهبي، ويصل سعر الواحدة إلى 7900 دولار، أي ما يعادل 383 ألف جنيه مصري 

 

أقيم الحفل على مسرح الدانة بالعاصمة البحرينية المنامة، وسط حضور جماهيري كبير بعدما نفدت كل تذاكر الحفل فور طرحها.

 

 

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